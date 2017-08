Foto: Letos na Szigetu tudi Pink, Dubioza Kolektiv in Magnifico

Eden največjih evropskih glasbenih festivalov

12. avgust 2017 ob 15:40

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Na otoku Obuta blizu Budimpešte te dni poteka eden največjih evropskih glasbenih festivalov Sziget. Na jubilejni 25. izdaji festivala so na seznamu nastopajočih med drugim tudi Pink, Billy Talent in Dubioza kolektiv.

Poleg že omenjenih pa bodo na glavnem odru nastopila tudi imena, kot so Interpol, PJ Harvey, Wiz Khalifa, Biffy Clyro, Iggy Azalea Macklemore & Ryan Lewis, The Chainsmokers in The Kills. Za zaključek bosta poskrbela Dmitrij Vegas & Like Mike.

Sicer pa glavni oder ni veliki nosilec festivala. Ob približno 23. uri se tam namreč festivalski nastopi zaključijo, festivalsko dogajanje pa se do jutranjih ur nadaljuje po številnih drugih odrih. Z območja nekdanje Jugoslavije bosta poleg Dubioze kolektiv letos nastopila še Magnifico in Goran Bregović.

Festival sta prvič organizirala prijatelja Karoly Gerendai in Peter Shiami Müller, na prvi izdaji pa so našteli približno 43 tisoč obiskovalcev, večinoma Madžarov, ki so uživali v 200 koncertih, 80 filmskih projekcijah in 40 gledaliških predstavah. Lanske številke pa pričajo, kako velik je festival postal v zadnjih letih - leta 2016 ga je obiskalo skoraj pol milijona ljudi iz 93 držav, kar 70 odstotkov vseh obiskovalcev pa je bilo tujcev.

Nekaj utrinkov s festivala, ki poteka do 16. avgusta, si lahko ogledate spodaj.

P. B., foto: EPA