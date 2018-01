Foto: Lugnerja bo po plesišču letos vrtela Melanie Griffith

Tudi letos mu je pri izbiri gostje pomagala hči

17. januar 2018 ob 20:31

Dunaj - MMC RTV SLO, EPA

"Moja hči ve najbolje," so bile besede, s katerimi je avstrijski poslovnež Richard Lugner na novinarski konferenci napovedal, da mu bo na opernem plesu družbo delala hollywoodska zvezdnica Melanie Griffith.

Ko se je odločal za tokratno častno gostjo na slovitem dunajskem opernem plesu, se je 85-letni gradbeni mogotec z vzdevkom Mörtel (Malta) znova posvetoval s svojo hčerko (tako kot je to storil že lani, ko je na ples povabil Goldie Hawn) in z veseljem sprejel njen nasvet, naj povabi 60-letno Melanie Griffith.

V zadnjih tednih se je sicer po Dunaju, kjer operni ples velja za vrhunec družabne sezone, na katerem se zbere 500 povabljencev, govorilo, da bo Lugner na ples popeljal 80-letno hollywoodsko veteranko Jane Fonda. Čeprav je sam od nje starejši le pet let in se je velik del leta 2017 bojeval z rakom, je Lugner na novinarski konferenci ob omembi Fonde zamahnil z roko in dejal: "Ne morete pričakovati, da bomo na ples na Dunaj vlekli 80-letnico."

Omenjeni bogataš sicer že od leta 1992 na prestižno prireditev vsako leto povabi eno slavno damo (z redkimi izjemami gospoda) - v preteklih letih je tako po rdeči preprogi Opernballa in nato tudi na plesišče med drugim popeljal Joan Collins, Ivano Trump, Sophio Loren, Pamelo Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian, Goldie Hawn in druge.

Operni ples, katerega korenine segajo vse od leta 1814, pod tem imenom pa ga pripravljajo od leta 1935 (s premorom med drugo svetovno vojno), bo tudi letos potekal v dunajski operni hiši na t. i. debeli četrtek, 8. februarja, torej na četrtek pred pustom oz. pepelnico.

T. K. B.