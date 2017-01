Foto: Melania v Ralphu Laurenu mnoge spomnila na eleganco Jackie O.

Nekdanja manekenka vedno brezhibna

20. januar 2017 ob 19:17

Washington - MMC RTV SLO

Čeprav je bilo pred Trumpovo inavguracijo veliko govora tudi o tem, kako bo imela njegova soproga Melania zaradi bojkota modnih oblikovalcev več težav pri garderobi kot vsesplošno priljubljena Michelle Obama, je nova prva dama s svojo prvo opravo zadela v polno.

46-letna nekdanja manekenka je namreč tudi Trumpove kritike navdušila v sinje modri obleki s podpisom ameriške modne hiše Ralph Lauren, v kateri je mnoge spomnila na modno ikono med prvimi damami Jackie Kennedy Onassis na prisegi njenega soproga Johna F. Kennedyja leta 1961.

Melaniin komplet sestavljajo kratek suknjič iz kašmirja s privzdignjenim ovratnikom in tričetrtinskimi rokavi, minimalistična obleka čez kolena, rokavice iz modrega semiša in ujemajoča se torbica. Prav tako sinje modre barve so bili salonarji.

In če je Melania do zdaj skoraj vedno prisegala na razpuščeno pričesko, je tokrat nosila lase spete in s tako postavila na ogled impresivne diamantne uhane.

"Z zgodovinsko prisego njenega soproga Donalda J. Trumpa kot 45. predsednika ZDA bo Melania postala nova ameriška prva dama, oblečena v ameriškega oblikovalca, ki je transformiral ameriško modo," je v izjavi za javnost sporočil predstavnik Trumpove, medtem ko je modna novinarka Elizabeth Wellington garderobo Trumpove označila za "poosebljenje tako ženstvenosti kot moči".

Trump v klasiki

Njen 70-letni soprog je bil bolj domoljubno klasičen - v skladu s svojim govorom, verjetno. Nosil je temno modro obleko, belo srajco in rdečo kravato - podobna barvna paleta, kot sta jo izbrala odhajajoča zakonca Obama, in podobna, kot sta jo nosila Trumpova starejša sinova Donald mlajši in Eric, medtem ko je mali Barron Trump nosil modro kravato.

Trumpovi hčerki Ivanka in Tiffany sta obe nosili belo, le da si je starejša Ivanka nadela eleganten bel hlačni kostim Oscarja de la Rente, Tiffany pa bel plašč. Morda kot zanimivost: v belem je bila tudi nesojena predsednica ZDA Hillary Clinton, katere grenek nasmešek je pospremil hlačni kostim Ralpha Laurena.

Trumpove dame so bile sicer stilsko brezhibne že večer pred tem na predinavguracijskem koncertu in plesu v Washingtonu - navdušili sta zlasti Ivanka v smaragdno zelenem kostimu (ponovno de la Renta) in Melania v tesno prilegajoči se dolgi zlati obleki libanonske oblikovalke Reem Acre, priljubljene med hollywoodskimi zvezdniki.

Nerodna izmenjava daril

Za manjšo nerodnost in zagato pri protokolu je zjutraj med današnjim postopkom menjave stanovalcev Bele hiše nehote poskrbela Melania, ki je dobronamerno svoji predhodnici izročila Tiffanyjev darilni zavoj v prav tako sinje modri barvi.

Opazno je bilo, da je darilo Michelle ujelo nepripravljeno, in namesto da bi se postavila za fotografiranje, se je zmedeno ozirala okoli sebe, kam lahko odloži zavoj.

Ženino zagato je opazil Obama, ki ji je naglo vzel darilo iz rok in ga skušal predati enemu od pomočnikov. "Počakajte malo, bomo poskrbeli za protokol," je dejal.

Darilo iz Tiffanyja je sicer za Trumpove nadvse primerno - njihov matični butik se namreč nahaja na Peti aveniji, tik ob Trumpovem Towerju, Trumpova hčerka Tiffany pa je ime dobila prav po tej trgovini z luksuznim nakitom.

Melania Trump, rojena v Sevnici kot Melanija Knavs, je prva na tujem rojena ameriška prva dama po Louisi Adams, ženi predsednika Johna Quincyja Adamsa v začetku 19. stoletja, pri tem pa je bila mama Adamsove Angležinja, oče pa Američan.

K. S.