Foto: Muja, ponos Beograda, je najstarejši aligator na svetu

Iz Nemčije je prišel leta 1937

15. avgust 2018 ob 13:30

Beograd - MMC RTV SLO, Reuters

Najstarejši aligator na svetu je Muja, ki je v beograjski živalski vrt iz Nemčije prišel leta 1937, ko naj bi bil star dve leti. Danes, pri več kot 80 letih, ga mučijo zdravstvene težave, a še vedno z veseljem poje kakšno prepelico ali podgano.

Muja je ameriški aligator in ponos živalskega vrta v srbski prestolnici. V Srbijo je prišel pred izbruhom druge svetovne vojne in v svoji ogradi preživel dve bombardiranji - nemško leta 1941 in zavezniško leta 1944, ko se je izgubila tudi vsa uradna dokumentacija o njem, tako da njegova natančna starost ni znana.

Srbi se sklicujejo na zapis iz nekega časopisa iz leta 1937, ki je poročal o njegovem prihodu, kar je dovolj, da velja za neuradnega rekorderja, saj naj bi bil najstarejši v ujetništvu živeči aligator na svetu.

Včasih hlastne mimo plena

Ves čas je preživel v isti ogradi v živalskem vrtu, kamor ga dan za dnem hodijo gledat Beograjčani in obiskovalci od drugje. Njegovi oskrbniki pravijo, da se za svoja leta dobro drži. Ni več prav živahen, saj se premika bolj malo, ima pa še vedno odličen apetit. Najbolj mu gredo v slast podgane in prepelice, pravijo oskrbniki, ki pa dodajajo, da se tudi pri prehranjevanju včasih kažejo njegova leta. Ko mu v vodo vržejo hrano, jo včasih zgreši in hlastne mimo nje.

Njegova največja zdravstvena težava do zdaj je bila gangrena (odmiranje tkiva z gnitjem), zaradi katere so mu morali leta 2012 amputirati kremplje na sprednji desni nogi. "Muja je dobro razpoložen. Je zdrav, dobro je in je za svojo starost v dobri formi, zato upamo, da bo ostal z nami še vrsto let," je dejal direktor beograjskega živalskega vrta Srboljub Aleksić.

A. P. J., foto: Reuters