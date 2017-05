Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nicole Kidman in Naomi Campbell sta si, na veselje fotografov, padli v objem. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Na canskem slavju zasedba zvezd, ki zasenči še Oskarje

Gostiteljica večera Isabelle Huppert

24. maj 2017 ob 13:15

Cannes - MMC RTV SLO

Filmski festival v Cannesu letos praznuje 70. rojstni dan, in kot se za že kar častitljivo obletnico spodobi, so pripravili bleščečo zabavo, na kateri se je trlo znanih obrazov.

Večerni dogodek, pred katerim so se po rdeči preprogi sprehodila zveneča imena francoskega filma starejše in mlajše generacije – od Catherine Deneuve do Marion Cotillard -, hollywoodske zvezdnice z Nicole Kidman in Charlize Theron na čelu, slavni režiserji - naj omenimo le Lyncha in Polanskega -, (super)manekenke, denimo Irina Shayk in Naomi Campbell, pa tudi sekssimbol iz 60., Claudia Cardinale, ki krasi jubilejni plakat festivala, je povezovala Isabelle Huppert, še ena velika francoska igralka.

Oglejte si fotogalerijo s slavja, na katerem se je seznam povabljencev glasil: Pedro Almodovar, Nicolas Winding Refn, Adrien Brody, Will Smith, Gaspar Noe, Juliette Binoche, Oliver Stone, Elton John, Barry Jenkins, Fan Bing Bing, Guillermo Del Toro, Alfonso Cuaron, Michael Haneke, Chris Columbus, Ken Loach, brata Dardenne , Liv Ullman, Uma Thurman, Jane Campion ...

Posamezno fotografijo povečajte s klikom.

A. K., foto: EPA, Reuters