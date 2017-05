Cannes: Rdeča preproga čaka na zvezde "filmskih olimpijskih iger"

Na čelu festivalske žirije Pedro Almodovar

17. maj 2017 ob 08:24

Cannes - MMC RTV SLO/STA

V Cannesu na mondeni Azurni obali se začenja 70. mednarodni filmski festival, ki velja za najglamuroznejšega na svetu, v letošnji jubilejni izdaji pa ga bo zaznamoval še poseben blišč.

Bolj bleščeča kot običajno bo tudi letošnja najpomembnejša festivalska nagrada, zlata palma, ki jo krasi 167 diamantov. Zanjo se bo potegovalo 19 filmov.

Praznik filma v Cannesu bo odprl film Ismael's Ghosts Arnauda Desplechina. V filmu o igralcu, čigar življenje se postavi na glavo, ko se v njegovem življenju nepričakovano pojavi njegova stara ljubezen, so zaigrale vodilne zvezde francoskega filma Marion Cotillard, Louis Garrel in Mathieu Amalric.

O nagrajencih bo odločala devetčlanska žirija, ki ji predseduje španski režiser Pedro Almodovar, v njej pa so še ameriški igralec Will Smith, italijanski režiser Paolo Sorrentino, korejski režiser Park Chan-wook, nemška režiserka Maren Ade, igralke Jessica Chastain, Fan Bingbing in Agnes Jaoui ter francoski skladatelj Gabriel Yared.

Na festival so letos uvrstili tudi prvi dve epizodi tretje sezone kultnega Twin Peaksa Davida Lyncha. S tem je Cannes prvič v svoji zgodovini odprl vrata televizijskim serijam, medtem ko preostali festivali, še posebej Benetke in Berlin, že dolga leta redno predstavljajo nove izdelke nekaterih televizijskih hiš.

"Mi nismo politični, so pa politični filmarji"

Letošnja izdaja festivala, ki običajno v središče ne postavlja aktualnih političnih tem, bo po pisanju nemške tiskovne agencije dpa najbolj politična doslej, saj bodo na njej prikazali tudi filme, ki tematizirajo klimatske spremembe, aids, pravice živali, Severno Korejo, seksualno industrijo in begunsko krizo. "Mi nismo politični, so pa politični filmarji," je ob razkritju programa pred mesecem dni povedal direktor festivala Thierry Fremaux. V tekmovalnem programu bodo tako med drugim prikazali film Happy End, zgodbo o beguncih, avstrijskega režiserja Michaela Hanekeja.

Skupaj bodo na festivalu prikazali 49 filmov iz 29 držav. S svojimi filmi je letos zastopanih 12 režiserk. Med njimi je tudi ameriška režiserka Sofia Coppola, ki se bo za zlato palmo potegovala s filmom The Beguiled. Poleg njenega so v tekmovalnem programu še trije ameriški filmi. To so film Noaha Baumbacha z naslovom The Meyerowitz Stories, v katerem je zaigral Dustin Hoffman, film Todda Haynesa Wonderstruck ter film Josha in Bennyja Safideja z naslovom Good Time.

Letos bo v Cannesu tudi močna zasedba vzhodnoevropskih režiserjev. Med njimi sta v tekmovalnem programu zastopana ukrajinski režiser Sergei Loznitsa s filmom A Gentle Creature in ruski režiser Andrej Zvjagincev s filmom Loveless. S svojimi filmi pa se za zlato palmo potegujejo med drugim še režiserji Faith Akin, Michel Hazanavicius in Francois Ozon.

Zaradi terorističnih napadov v Evropi bodo letošnji festival spremljali tudi poostreni varnostni ukrepi, kar pa zvezdnikov ne bo odvrnilo od poziranja na rdeči preprogi. V Cannesu po pisanju dpa pričakujejo Nicole Kidman, Kirsten Dunst in Colina Farrella, ki so zaigrali v filmu The Beguiled. Galaprojekcij svojih najnovejših filmov se bodo na festivalu, ki ga je ameriški režiser Quentin Tarantino poimenoval "filmske olimpijske igre", med drugim udeležili tudi Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Joaquin Phoenix in Robert Pattinson.

Kar pet slovenskih celovečercev

Cannes bo vsaj malo tudi slovenski. Slovenski filmski center (SFC) bo na filmski tržnici predstavil pet slovenskih celovečernih filmov: filme Ivan režiserja Janeza Burgerja, Vztrajanje Mihe Knifica, Družinica Jana Cvitkoviča, Slovenija, Avstralija in jutri ves svet Marka Naberšnika in Rudar Hanne A.W. Slak. Kot so sporočili iz SFC-ja, se s predstavitvijo na najpomembnejšem filmskem sejmu vseh pet filmov poteguje za najboljšo mednarodno festivalsko premiero.

Med 20 evropskimi producenti na potezi (Producer On The Move 2017) se bo predstavila producentka Petra Vidmar, ki je del filmske ekipe producentske hiše Gustav Film. Predstavila bo celovečerni projekt Orkester, ki ga razvija z Matevžem Luzarjem.

V programu Short Film Corner se bo predstavilo pet kratkometražcev, ki jih je podprl SFC: hrvaško-slovenska koprodukcija V modrino (Antoneta Alamat Kusijanović), Niko (Andrej Košak), animirani film Koyaa - Razigrani avtomobilček (Kolja Saksida), Strah (Dejan Babosek) ter Jogi in škatla (Aron Horvath).

V mednarodni vasi se bo slovenska kinematografija že osmič predstavila v paviljonu jugovzhodne evropske kinematografije, kjer se predstavlja skupaj s filmski ustvarjalci iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Cipra, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije in Srbije. Kot poseben dogodek pa SFC napoveduje predstavitev ukrepa denarnih povračil, ki jo pripravlja v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in ministrstvom za kulturo.

Lani je zlata palma pripadla filmu Jaz, Daniel Blake britanskega režiserja Kena Loacha. Edinstveno mesto v zgodovini podeljevanja zlate palme ime Jane Campion, ki je doslej edina režiserka s to prestižno filmsko nagrado. Osem filmarjev je zlato palmo doslej prejelo dvakrat, med njimi že omenjeni Haneke, ki bi se lahko letos v festivalsko zgodovino zapisal tudi kot edini dobitnik tretje zlate palme s filmom Happy End.

Festival se bo sklenil 28. maja.

