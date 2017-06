Foto: Najlepši na sončni strani Alp je Pirančan Majk Peroša

Deveti izbor mistra Slovenije

23. junij 2017 ob 08:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sredo je bil na prireditvi v Ljubljani izbran že deveti mister Slovenije. To je postal 24-letni Pirančan Majk Peroša.

Deseterica finalistov se je v ljubljanskem SiTi teatru potegovala za tri nazive oziroma lente, ocenjevala jih je devetčlanska komisija.

Fantje so se predstavili v petih izhodih, tudi v kopalkah, ulični modi in v elegantnih oblačilih. Ostro oko komisije je za mistra Slovenije z letnico 2017 izbralo Primorca Majka Perošo, ki je največ glasov zbral tudi na Facebooku. Po prejemu lente je dejal: "Nad zmago sem presenečen. Tudi drugi fantje so bili odlični in ni bilo enostavno oceniti, kaj bo pretehtalo."

Iz dvorane sta zadovoljna odšla tudi 27-letni Gregor Čeglaj s Škofljice, ki je postal Cosmo mister 2017, in 21-letni Franko Bajc iz Ajdovščine, ki se je okitil z nazivom mister Proteini.si. Poleg omenjenih sta se v superfinale uvrstila še Dino Šunjerga iz Črnomlja in Blaž Kričej Režek iz okolice Ljubljane.

Prireditev sta povezova Pia Pustovrh in Emi Nikočević, ki je del izbora vodil kar na znamenitem kolesu poni. Za glasbeno in plesno popestritev so poskrbeli plesalci Mystique Show Group in Kristie Cle ter pevci Clemens, Anabel, Nika Zorjan, Denis Chorchyp, Christine Zadnikar, Lea Sirk in Luka Sešek.

Utrinke z dogajanja si lahko ogledate v spodnji galeriji.

A. P. J., foto: Katja Kodba