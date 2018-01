Foto: Nastopajoči na Emi delili prve vtise o svojih pesmih

Nuška Drašček: "Skladba nosi naslov Ne zapusti me zdaj. Pritegnila me je zaradi rahlo temačneje delujočega začetka, ki se potem lepo razvije. Tudi ritem mi je zelo všeč. Aleš Klinar, Miha Gorše in Anja Rupel so naredili zanimivo skladbo." Foto: Arhiv izvajalca