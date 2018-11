Foto: Tajvanski dedek pokemone lovi na kar 15 telefonih

Prava atrakcija Tajpeja

13. november 2018 ob 18:29

Tajpej - MMC RTV SLO, Reuters

Za Čen San-juanom se po tajvanski prestolnici obračajo mnogi, saj se po Tajpeju vozi s kolesom, na katerega ima nameščenih kar 15 telefonov za igranje igric.

70-letnik na njih igra mobilno igrico, ki je bila pred nekaj leti precej priljubljena tudi pri nas, in sicer v igrici Pokemon Go, in sicer v njej lovi najrazličnejše žepne pošasti, jih uri in se z njimi spopada z drugimi povezanimi igralci.

V Tajvanu ga poznajo kot "Pokemon dedka", na družbenih omrežjih pa se je pojavila množica posnetkov, na katerih kolesari med različnimi točkami v mestu in išče nove pokemone. "Najprej sem imel en mobilni telefon, potem pa sem kar igral in igral," je pojasnil za Reuters. "Po enem mesecu sem imel tri, potem šest, devet, dvanajst in zdaj jih imam petnajst." Mobilno igrico, za katero že od samega začetka pravijo, da je primerna za vse generacije, mu je leta 2016 predstavil vnuk.

Za opremo je odštel približno 4253 evrov, dobrih 265 evrov pa mesečno odšteje za virtualno valuto, ki jo potem uporablja v sami igrici.

Ker igra na več telefonih, lahko, kot pravi, hitreje napreduje in "ulovi redkejše pokemone", zaradi prav posebnih prenosnih polnilnikov baterij, ki so bili narejeni po meri, pa lahko igra tudi celo noč.

"Naenkrat lahko skrbi za kar 15 telefonov," je o Čenovem hobiju pojasnil 45-letni Ših Wun-šeng in dodal, da je kljub pogosti aktivnosti Chen še vedno poln energije in se ne počuti utrujenega. "To je resnično impresivno."

P. B.