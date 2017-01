Foto: Tom, norčeval si se, zdaj pa imaš! Poljaki so Hanksu kupili bolho.

Nevsakdanje darilo za igralca

22. januar 2017 ob 14:56

Varšava - MMC RTV SLO

Hollywoodski zvezdnik Tom Hanks je lani svoje sledilce na družbenih omrežjih nasmejal s celo serijo fotografij, na katerih pozira poleg parkiranih bolh in fičkov.

Jeseni je bil igralec na Madžarskem in v Budimpešti veselo fotografiral predvsem fiatov model 126, ki je pred desetletji kraljeval tudi na naših cestah in smo mu pravili bolhica.

Ob objavljenih fotografijah je v pripisih izražal zadovoljstvo ob tem, da "ima" nov avtomobil. No, zdaj pa ga ima čisto zares!

V mestu Sulwaki na severovzhodu Poljske z 69.000 prebivalci so namreč pod okriljem znanega voznika relija Rafala Sonikhasa organizirali akcijo, v kateri so zbrali 8.500 zlotov oziroma 2.000 evrov in za Hanksa kupili pravega pravcatega fiata 126, bolho.

Najprej jo bodo še "sfrizirali"

Italijanski avtomobilski koncern jo je predstavil v 70. letih prejšnjega stoletja, do leta 2000 pa so jo kot "poljski fiat" proizvajali v mestu Bielsko-Biala na jugu države.

In v tamkajšnjo avtomehanično delavnico so prepeljali tudi za 60-letnega Hanksa kupljeno bolho, ki bo tam deležna prenove, nato pa bo pripravljena za slavnega oskarjevca. Ta se sicer na novico o poljskem darilu zanj za zdaj še ni odzval.

Spodaj si lahko ogledate nekaj Hanksovih tvitov in fotogalerijo njegovega novega avtomobila!

I got a new car! Hanx pic.twitter.com/kzij8QEIyo — Tom Hanks (@tomhanks) November 18, 2016

I'm so excited about my new car!! Hanx. pic.twitter.com/rNelj4qj9v — Tom Hanks (@tomhanks) November 2, 2016

So excited about my new car! Hanx pic.twitter.com/e5es8RoR1s — Tom Hanks (@tomhanks) October 29, 2016

Thinking of buying a new car! Hanx pic.twitter.com/4RIZAZa7EO — Tom Hanks (@tomhanks) August 15, 2015

I got a new car! Hanx pic.twitter.com/4mZ7hhbW9F — Tom Hanks (@tomhanks) October 29, 2016

T. H.