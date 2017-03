Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Donald Trump je, kot po navadi, ponudil nekaj grimas, ki so hitro zakrožile po spletu. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: "Tovornjakar" Trump: Poglejte, kako hupam!

Služba vsakega 16. Američana

24. marec 2017 ob 12:04

Washington - MMC RTV SLO

Predsednik Trump je oboževalec tovornjakov - če sodimo po broški, ki si jo je pripel za srečanje s tovornjakarji, in navdušenju, ko je sedel za volan tovornjaka.

"Nihče ne pozna Amerike tako kot tovornjakarji," je popihal na dušo predstavnikom tega poklica z Ameriške zveze tovornjakarje, ki so prišli v Washington na pogovor o reformi zdravstvenega zavarovanja. "Vidite jo vsak dan. Vidite vsak hrib, vsako dolino in vsako luknjo v naših cestah, ki jo je treba obnoviti."

Pred srečanjem je splezal še v kabino 18-kolesnika znamke Mack, ki je bil parkiran na Južni trati Bele hiše. V vlogo se je, so se namuznili ameriški mediji, zelo (že kar preveč?) vživel: stiskal je pesti in fotografom ponudil nekaj "neprecenljivih" grimas, ki so že zakrožile po družbenih omrežjih. Menda je tudi - vsaj - šestkrat navdušeno povlekel za hupo.

Tovornjakarska industrija je v ZDA velikanski posel: zaposluje kar 7,3 milijona državljanov - povedano drugače: vsak 16. zaposleni Američan je voznik tovornjaka, to je najpogostejša služba v 29 zveznih državah - in "obrne" 725 milijard zelencev na leto. Na ta način po prostrani državi prevozijo kar 70 odstotkov vseh dobrin.

A. K., foto: Reuters