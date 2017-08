Foto: Velenjska promenada, lep primer krajinske arhitekture

Prenovili so jo leta 2014

18. avgust 2017 ob 15:22,

zadnji poseg: 18. avgust 2017 ob 15:25

Velenje

Velenjska promenada je bila na mednarodnem natečaju za arhitekte, oblikovalce, gradbeni sektor in industrijo Iconic Awards izbrana za najboljši projekt v kategoriji prostorskega načrtovanja.

Strokovna komisija jo je opredelila za "lep primer uspešne krajinske arhitekture s sodobnim urbanim značajem". Nagrado bodo podelili 4. oktobra v Münchnu.

"Zelo šik" velenjsko promenado smo vam v pogovoru z arhitektom podrobneje predstavili že lansko poletje. Vabljeni k branju prispevka in ogledu fotografij.

Zaradi dotrajane urbane opreme so velenjsko promenado leta 2014 prenovili po zasnovi velenjskega arhitekta Deana Laha iz projektantske hiše Enota, ki je v lanskem pogovoru za MMC odločitev za beli beton označil za zelo zavestno: "Ob tem, da je uporaba betona racionalnejša, kot je uporaba kamna, smo iskali material, ki bi lahko konkuriral velikim asfaltnim površinam, ki jih v mestu ne manjka. Kot veste, asfalt z leti zelo posvetli, zato smo potrebovali material, ki bi jasno ločil novo osrednjo prireditveno os, namenjeno pešcem, od preostalih površin."

Od izvedbe je Lahov projekt prejel že nekaj priznanj: lani je zmagal v kategoriji javni prostor na tekmovanju arhitekturne revije The Plan, dobil je posebno omembo v sklopu nagrade S. Arch Award 2016 in bila nagrajen kot tretja zanimiva točka krajinske arhitekture v Evropi, so sporočili z Mestne občine Velenje.

Iconic Awards je prvo mednarodno arhitekturno in oblikovalsko tekmovanje, ki se osredotoča na medsebojno vplivanje disciplin, piše na uradni spletni strani.

