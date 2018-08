Foto: "Za njenim veličastnim pevskim glasom je bil glas gibanja za človekove pravice"

Svet se poslavlja od kraljice soula

17. avgust 2018 ob 11:28

Detroit - MMC RTV SLO, Reuters

Vest o smrti Arethe Franklin odmeva po vsem svetu, kraljici soula se poklanjajo njeni oboževalci, politiki in pevkini stanovski kolegi pa so si enotni, da je s svojo glasbo dala izjemen pečat kulturi.

Ameriške medije preplavljajo podobe pokojne pevke, družbena omrežja pa so zasuli pokloni njenih stanovskih kolegov in prijateljev. Svoje spoštovanje pevki, ki je v svoji dolgi karieri nanizala številne hite, pa so izrazili tudi mnogi, ki so imeli čast sodelovati z njo.

"V njenem glasu lahko čutimo lastno zgodovino, vse njene odtenke - našo moč, našo bolečino, našo temo in svetlobo, naša prizadevanja za odrešitev in naše težko priborjeno spoštovanje. Pomagala nam je, da smo se počutili bolj povezane, da bolj upamo in smo bolj človeški. In včasih nam je pomagala pozabiti na vse in plesati," sta se v izjavi za javnost na smrt ameriške pevke odzvala nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in njegova žena Michelle.

Sedanji predsednik Donald Trump se je od Arethe Franklin poslovil prek Twitterja: "Kraljica soula, Aretha Franklin, je mrtva. Bila je izjemna ženska s čudovitim božjim darom - glasom. Pogrešali jo bomo."

Izjemen talent

Pevki, ki je umrla na svojem domu v Detroitu za posledicami raka na trebušni slinavki, so se poklonili tudi številni glasbeniki in igralci, mnogi izmed njih so z njo sodelovali in jo odkrito občudovali.

Paul McCartney je Franklinovo označil za svoj navdih, Elton John pa je izpostavil, da je na odru vedno dala vse od sebe. "Očitno je bilo, da se ne počuti dobro, nisem bil prepričan, ali bo sploh lahko nastopila. Ampak je in kakšen nastop je to bil ... Pela je veličastno in vsi smo jokali. Priča smo bili nastopu največje soul pevke vseh časov. Oboževal sem jo in častil njen talent," je pevkin zadnji nastop v karieri, ki ga je imela novembra lani, opisal britanski pevec.

Na njen izjemni talent so opozorili tudi Diana Ross, Bette Midler, Willie Nelson, Smokey Robinson, Barbra Streisand in številni drugi.

Borka za človekove pravice

Življenja Arethe Franklin ni zaznamovala zgolj glasba, ampak tudi zavzemanje za človekove pravice. "Blagoslovljeni smo, da smo si svet delili z Aretho Franklin. Za njenim veličastnim pevskim glasom je bil glas gibanja za človekove pravice," je zapisala Bernice King, hčerka ubitega borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega.

Ameriška senatorka Kamala Harris pa je na družbenih omrežjih zapisala, da se je med poslušanjem njene glasbe prvič začela zavedati, da je lahko ponosna, ker je temnopolta.

Asteroid poimenovan po soul pevki

Pevke, ki je umrla v 77. letu, se spominjajo tudi številni oboževalci po ZDA. Največ se jih je zbralo v Detroitu, v mestu, kjer je pevka preživela otroštvo in v četrtek tudi umrla. V Detroitu so po njej že poimenovali ulico, v lokalni baptistični cerkvi so postavili spominsko sobo, nanjo niso pozabili niti v detroitskem gledališču Fox. Spominjajo se je tudi po številnih drugih ameriških mestih.

Arethi Franklin se je na prav poseben način poklonila Nasa, ki je oznanila, da je po njej poimenovala asteroid.

We’re saddened by the loss of Aretha Franklin. Asteroid 249516 Aretha, found by our NEOWISE mission and named after the singer to commemorate the #QueenOfSoul, will keep orbiting beyond Mars. See more details: https://t.co/NlW4vkmKDq pic.twitter.com/yZ0E5ofSQT — NASA (@NASA) August 16, 2018

Sa. J., Foto: Reuters