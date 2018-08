Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Aretha Franklin, kraljica soula, je odšla v 77. letu starosti. Foto: EPA Dodaj v

Poslovila se je legendarna kraljica soula Aretha Franklin

Stara je bila 76 let

16. avgust 2018 ob 16:28,

zadnji poseg: 16. avgust 2018 ob 16:44

Detroit - MMC RTV SLO

Ameriška pevka Aretha Franklin, ki je na svetovni glasbeni sceni vladala kot kraljica soula, je umrla na svojem domu v Detroitu za posledicami raka na trebušni slinavki. Stara je bila 76 let.

Kot kraljico soula je Aretho Franklin ustoličil njen unikaten, močan in prodoren glas, v svoji karieri pa je osvojila 18 grammyjev, vključno z nagrado za življenjske dosežke in več kot 25 zlatih plošč. Med njene največje hite sodijo pesmi Respect, Chain of fools, A Natural woman, Think in I say a little prayer. Izdala je 42 studijskih albumov, nazadnje A Brand New Me. Pela pa je tudi na treh inavguracijah ameriškega predsednika.

Marca letos je pevka zaradi zdravstvenih težav odpovedala turnejo, njen zadnji javni nastop pa je bil novembra lani na gala koncertu AIDS fundacije Elthona Johna. Njena družina je v začetku avgusta medije v domačem Detroitu obvestila, da je pevka hudo bolna in prosila za molitve.

Pevka je imela več let zdravstvene težave. Spopadala se je z alkoholizmom in odvečnimi kilogram, pred osmimi leti pa naj bi ji odkrili raka na trebušni slinavki. V minulih letih je odpovedala že več nastopov, te so ji odsvetovali tudi njeni zdravniki. Lani je zaradi zdravja napovedala skorajšnjo upokojitev.

Kraljica soula je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov in leta 1987 kot prva ženska sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu. Karierno pot je začela z gospelom, nato pa svojo pevsko pot razširila z rhythm and bluesom, jazzom in soulom in si je naziv kraljica soula prislužila konec 60. let prejšnjega stoletja.

Več sledi …

G. K.