Mateia Kogoj (levo) na fotografiji s svojo prijateljico Matejo Škraba (desno), sicer snovalko znamke Frachella, s katero tudi sodelujeta pod imenom FGK. Foto: Katarina Veselič Mateia je po izobrazbi diplomirana italijanistka in francistka, kopalke pa oblikuje kot svoj konjiček. Foto: Katja Štok Kopalke so krojene ročno v Sloveniji. Foto: Katarina Veselič Kopalke GiaKiara pri fotografiranju uporablja vedno več fotografov. Foto: Pino Gašperšič Eden prvih modelov so bile kvačkane kopalke z rokavčki. Foto: Mateia Kogoj Med novimi modeli so kopalke iz žameta. Foto: Mateia Kogoj

GiaKiara: V Sloveniji imajo dekleta rada klasiko

Mateia Kogoj: Sem korak pred tem, kar se trenutno prodaja v Sloveniji

19. julij 2018 ob 06:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Veliko deklet si ne upa nositi mojih kopalk. Jaz pa vem, da jih čez dve leti bodo, saj sem korak pred tem, kar se trenutno prodaja v Sloveniji," pravi Mateia Kogoj, ki ustvarja pod imenom Giakiara.

Čeprav je v medijih že večkrat izpovedala svojo zgodbo, da si je pred dvema letoma pač zaželela enodelnih kopalk, ki jih takrat ni nikjer dobila in je za pomoč prosila svojo dobro prijateljico Matejo Škraba (tokrat z J-jem), sicer lastnico znamke Frachella, se zdi njena zgodba pristna.

Znamka GiaKiara (izgovarjava džíjakjara: Kiara je njena hči, Gia pa teta), ki jo gradi izključno in samo na Instagramu, je predvsem zelo neobremenjena, v smislu "go with the flow" (sledi toku), pa čeprav je prvi vtis ravno nasproten. Fotografije žensk, ki nosijo modele njenih kopalk, naj si bodo enodelne ali dvodelne z izjemno visokim robom, izžarevajo svojevrstno erotičnosti.

Neobdelana resničnost

V primerjavi s fotografijami uveljavljenih podjetij iz podobne panoge, ki pri uporabnicah igrajo na čustva popolnosti in igrive nedolžnosti, se znamka GiaKiara poigrava z neobdelano resničnostjo, saj je večina fotografij posnetih kar s telefonom. Kar je po svoje prednost te male znamke. Zakaj je to sploh pomembno? Zdi se, kot da identiteto gradi po načelu mikroinfluenserjev, da imajo torej kopalke GiaKiara karakter zaradi Mateie Kogoj.

"Kar nekaj časa sem se iskala (op. p. kakšno podobo želi na Instagramu). Zelo so mi všeč ženske, 'zaljubljena' sem v ženske, rada gledam njihovo telo in morda to izražam tudi skozi fotografijo, saj je večina objav na Instagramu mojih," pravi sogovornica iz Vrtojbe, ko sediva v njenem malem razstavnem salonu sredi Ljubljane. "To je bilo, recimo, posneto doma, v sobi, na postelji moje prijateljice Mare," govori, ko si ogledujeva pomenljivo fotografijo dveh deklet v belih in rdečih kopalkah na beli rjuhi. "Rekla sem ji, da bom prinesla kopalke, da bomo fotografirali in videli, ali bo kaj uspelo ... Veliko deklet mi reče, da so moje fotografije zelo seksi, da pa ti pustijo kanček domišljije, niso vulgarne," nadaljuje 26-letnica.

Potovanja vir navdiha

Fotografij ne objavlja vsak dan, "trenutek mora biti pravi", pove. Prav tako ne lovi izjemnih lokacij, ki so v njenih objavah, temveč se v svojih kreacijah fotografira, ko je na potovanju sama. To pa je pogosto, skoraj vsak mesec po nekaj dni. "Rada sem ob morju, z družino veliko potujemo, kar je moj vir navdiha. Moj partner je v filmski industriji, pa tudi zaradi mojega dela veliko potujemo … bili smo na Baliju, v Nikaragvi, na Šrilanki … tam so res dobre lokacije, vse je tako magično," pravi diplomirana francistka in italijanistka.

Kopalke iz žameta

V dveh letih je naredila tri kolekcije kopalk, če temu sploh lahko tako rečemo, saj gre za izjemno nizko naklado kosov. Najbolj je ponosna na prve, celodelne kopalke s trakovi na hrbtu v črni, beli, vijolični in rožnati barvi. "Za ta model me še vedno sprašujejo, ali ga bom še delala. Ampak jaz se hitro naveličam stvari in jih nočem ponavljati. Vsakič poskusim narediti nekaj novega." Zdaj se navdušuje nad novimi modeli iz žameta, ki se menda hitro sušijo, in pa takšnih z retro visokim pasom leopardjega vzorca, "ki jim moje punce rečejo babičin model". Vsak model kopalk vedno izriše zase in ga tudi nosi, da preveri, kako se obnesejo v živo, "nekaj je ideja, drugo nosljivost ... Vem, da pri meni dosti strank odpade, sploh na slovenskem trgu, saj imajo dekleta rada klasiko."

Ni vsaka šivilja šivilja

S kakšno naivnostjo se je podala v poslovne vode, je spoznala, ko je začela iskati šiviljo. "Ko sem se odločila, da bom res izdelovala kopalke, sem šiviljo iskala dva meseca, našla pa sem jo v Italiji, ob meji. Vsi, ki so mi dali kontakte šivilj v Sloveniji, so me napotili na take, ki so 30 let v tovarni šivale le en kos, recimo, pas od hlač, tako da niti ne znajo narediti celote. Po drugi strani pa je izredno težko šivati material za kopalke, potrebuješ tudi poseben stroj. Ko se enkrat zmotiš, je izdelek za v smeti."

Ker ji je šivilja v Italiji neprestano višala ceno za svoje delo, je na koncu našla "prav posebno šiviljo". "Dobila sem fanta, ki že deset let živi v Ljubljani, in je sicer Mehičan. Jaz pa mu pravim kar moja šivilja," pove v smehu. Za razvoj enega modela potrebuje dva meseca, pri čemer material kupi v Sloveniji. Poleg lastne kolekcije vsako leto lansira še posebno kolekcijo FGK (FrachellaGiaKIara), ki jo naredi v sodelovanju s Frachello.

Prošnje blogerk tudi zavrne

Kot zavzeta instagramerka dobi veliko prošenj, da bi svoje kopalke podarila uveljavljenim blogerkam, a tega več ne počne, "saj nisem dobila želenega odziva". Zato pa je bolj vesela vse pogostejših prošenj fotografov, ki njene kopalke uporabijo pri svojem delu.

Ko jo vprašam, ali so modeli njenih kopalk sploh primerni za vse vrste postav, saj morajo imeti navadne smrtnice dobršno mero samozavesti, da se spravijo v njih, brez zadržkov odgovori: "Veliko deklet mi reče: 'Ti imaš tako lepe kopalke, ampak si jih ne upam nositi.' Jaz pa vem, da jih čez dve leti bodo, saj sem korak pred tem, kar se trenutno prodaja v Sloveniji. Ko sem naredila enodelne kopalke, so se te pojavile na trgu, potem sem oblikovala visoki pas in zdaj je tudi ta model tu … Mogoče tako dobro izpade, ker s tem nisem obremenjena, saj to ni moj primarni vir zaslužka. Če bi se vsak dan obremenjevala s tem, ali bo šlo ali ne, bi bilo verjetno drugače."

Fotografije: Mateia Kogoj, Pino Gašperšič, Katarina Veselič, Katja Štok

Katja Štok