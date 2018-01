Hitlerjev "super mercedes" na dražbi: izkupiček tudi za izobraževanje o holokavstvu

V avtomobilu naj bi se vozil sam Adolf Hitler

16. januar 2018 ob 10:11

Scottsdale - MMC RTV SLO

Sloviti avtomobil, s katerim se je med drugo svetovno vojno prevažal Adolf Hitler in ki ga je po koncu bojev zasegla ameriška vojska, bo znova zamenjal lastnika: te dni ga namreč prodajajo na dražbi.

Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen iz leta 1939 je bil eden izmed 88 avtomobilov te serije, izdelanih posebej za nemško vojsko, predvsem za Hitlerja in njegove najožje sodelavce, po drugi svetovni vojni pa se jih je ohranilo le pet. Avtomobil, ki se ponaša s 7,7-litrskim osemvaljnim motorjem lahko še danes doseže zavidanja vredno hitrost 160 kilometrov na uro. Ob koncu vojne je avto v Franciji zasegla ameriška vojska in ga dala prepeljati v ZDA, kjer so skrb nad njim sčasoma prevzeli vojni veterani.

Desetina izkupička od dražbe za dober namen

Ti so skrbeli zanj, ga loščili in vzdrževali ter občasno "uporabili" na različnih vojaških paradah in razstavah, zdaj pa so se odločili, da ga prodajo na dražbi. To organizira dražbena hiša Worldwide Auctioneers iz Scottsdala v zvezni državi Arizona, katere predstavnik Rod Egan je poudaril, da bo desetina izkupička od dražbe šla za plemenit namen, in sicer "za izobraževanje o tem, kako in zakaj je prišlo do holokavsta ter kako v prihodnje učinkovito preprečevati podobne grozote".

Kolikšna je izklicna cena in koliko pričakujejo, da bodo za avtomobil iztržili, iz dražbene hiše niso sporočili, je pa Egan poudaril, da bodo njegovo zgodovinsko vrednost verjetno najbolj cenili muzeji, ki bodo z nakupom storili dvojno dobro delo, saj bodo s kupnino prispevali tudi v izobraževanje o holokavstu.

T. K. B.