Iranska televizija zaradi dolgih las odslovila Carlesa Puyola

Televizija se je nemudoma znašla pod plazom kritik

23. junij 2018 ob 19:57

Teheran - MMC RTV SLO

Na neki iranski televiziji so v oddajo o nogometnem prvenstvu povabili Carlesa Puyola. A povabilo so tik pred zdajci preklicali - po standardih iranske televizije je nogometaševa pričeska namreč "neprimerna" in se zato na televiziji ne sme pojaviti.

Španskega nogometnega zvezdnika je v oddajo, v kateri razpravljajo o tekmah svetovnega nogometnega prvenstva, povabila iranska televizija IRTV. Želeli so, da nekdanji igralec in kapetan Barcelone, ki je svojo kariero pri španskem klubu zaključil leta 2014, pokomentira tekmo med Iranom in Španijo.

A organizatorji so pred začetkom oddaje Puyolu vstop v televizijsko hišo preprečili in ga odslovili z argumentom, da se z dolgimi lasmi na iranskih malih ekranih pač ne more pojaviti. Jezen voditelj oddaje, ki o nenavadnem zapletu očitno ni bil obveščen, pa je gledalce oddaje celo nagovoril z besedami: "Zavedati se morate, da bi tukaj z nami moral sedeti Carles Puyol. Ampak ni prišel - v tem trenutku je v svoji hotelski sobi. Storil sem vse, kar je v moji moči. Iskreno se vam opravičujem."

V Iranu zakonski predpisi o tem, kakšne pričeske bi morali nositi tisti, ki se pojavljajo na televiziji, sicer ne obstajajo. Velja pa nezapisano pravilo, da pričeske ne smejo biti preveč vpadljive.

Na iransko televizijo se je nemudoma vsul plaz kritik. Iranska novinarka Saba Azarpeyk je na družbenem omrežju Twitter zapisala: "Televizija IRTV 3 je s svojim dejanjem osramotila celoten Iran."

Takšen incident se v tokrat Iranu ni zgodil prvič. Pred dvema letoma je neka druga televizija prav tako odslovila iranskega vratarja, ki si dolgih las ni želel speti v čop.

K. Ši.