"Ivanka Trump in Jared Kushner sta uničila našo sosesko"

26. marec 2017 ob 12:22

Ivanka Trump in Jared Kushner sta se pred zgolj dvema mesecema preselila v prestižno sosesko Kalorama v Washingtonu, sosedi pa s tem, da imajo v bližini slavno družino, niso zadovoljni.

Sosedi poudarjajo, da je, odkar sta se zakonca in njuni trije otroci (5-letna Arabella, 3-letni Joseph in 11-mesečni Theodore) preselili tja, povsem nemogoče najti parkirno mesto. Prav tako jih moti, da so na ulici ves čas prisotni agenti tajne službe, ki družini sledijo povsod ter s svojimi kombiji zapirajo dele ceste.

"Odkar sta se preselila sem, na celotnem območju vlada kaos," je za Associated Press dejala Marietta Robinson, ki živi nasproti Trumpovih. "Našo sosesko so povsem uničili."

"Ona je vseeno predsednikova hči," je Robinsonova dodala za The Washington Post. "Zgodi se, da je pred njihovo hišo tudi deset avtomobilov hkrati. Obnašajo se, kot da imajo nadzor nad celotno ulico." Nekateri sosedi trdijo, da družina pogosto ignorira smernice o odvozu smeti ter koše za smeti pušča kar na pločniku.

Tuji mediji dodajajo, da je v omenjeni soseski v preteklosti živelo že kar nekaj znanih osebnosti, med drugim tudi družina Obama in Jeff Bezos. A tovrstnih pritožb naj doslej ne bi sprožil še nihče. Predstavnica tajne službe Nicole Mainor je za Associated Press pojasnila, da so se že sestali s sosedi in predstavniki skupnosti ter poskušali najti rešitev tako glede parkirnih mest kot tudi glede drugih težav.

Ivanka Trump je dogajanje komentirala zgolj z izjavo, da imajo celotno skupnost zelo radi ter da so jih "sosedi zelo dobro sprejeli."

