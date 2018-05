Ivanka Trump stopila v bran Sereni: "To je absurdno!"

Serena Williams si želi novega naslova

27. maj 2018 ob 20:13

Paris - MMC RTV SLO

Hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka je pred začetkom Odprtega prvenstva v Franciji ošvrknila "absurdno" odločitev organizatorjev, ki povratnice na igrišča Serene Williams niso postavili za nosilko turnirja.

Trumpova je svoje nezadovoljstvo nad žensko teniško zvezo WTA izrazila na Twitterju in zahtevala, da organizatorji spremenijo pravila glede igralk, ki se vračajo v tekmovalni ritem po materinskem dopustu. "To je absurdno. Serena Williams je velika športnica (najboljša vseh časov!) in ljubeča novopečena mama. Nobena oseba ne bi smela biti kaznovana, ker ima otroka. WTA mora spremeniti to pravilo nemudoma," je tvitnila Trumpova.

V Serenin bran je stopila celo njena velika tekmica Marija Šarapova, ki je v finalih Rolland Garrosa proti Williamsovi izgubila kar trikrat. "Tenis je sebičen šport, toda mislim, da se to malce porazgubi, ko pride v tvoje življenje otrok, saj nastopi nekaj pomembnejšega. Zato mislim, da bi bila sprememba (pravil; op. a.) dobrodošla," je dejala Šarapova po poročanju spletnega portala CNN-a.

Williamsova je bila res številka ena svetovnega tenisa, preden je rodila hčerko Alexis Olympio. Zdaj pa je zdrsnila na 453. mesto na lestvici WTA, zato ji je grozilo, da bi se lahko prvem krogu pomerila z igralkami, ki so postavljene visoko na lestvici, in tako tvegala hitro slovo od turnirja. 36-letnica, ki je po vrnitvi v teniško karavano igrala zgolj na štirih dvobojih (in od tega dva izgubila), se bo v prvem krogu Roland Garrosa pomerila s Čehinjo Kristino Pliškovo – 70. igralko svetovnega tenisa ta hip (sestro dvojčico uspešnejše Karoline).

Med drugim je pred kratkim izpustila turnir v Rimu in se namesto tega udeležila poroke Meghan Markle in princa Harryja.

