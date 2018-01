Izplačajte naenkrat - mladenič v žep pospravil 330 milijonov

Ameriški mladenič se je odločil za enkratno izplačilo nagrade

13. januar 2018 ob 16:12

Washington - MMC RTV SLO, STA

Edini dobitnik ameriškega jackpota v vrednosti 330 milijonov evrov se je odločil za enkratno izplačilo dobljenega zneska. S tem se je mladenič odpovedal kar 169 milijonom.

20-letni Shane Missler je z vplačano zmagovalno kombinacijo komaj četrti, ki je zadel največji dobitek v zgodovini ameriške loterije Mega Millions. Za ameriške medije je povedal, da je imel "občutek", da bo nagrado prejel prav on.

Vendar omenjeni znesek ne pomeni dejanskega bogastva, ki bo razveseljevalo nagrajenca. Kot smo poročali že ob predložitvi srečne kombinacije prejšnji teden, bo ta znesek najprej obdavčen, poleg tega pa bi se moral prejemnik, če bi želel prejeti celotno količino obljubljene vsote, odločiti za izplačilo zneska po obrokih. Obročna izplačila bi bila enakomerno razporejena v naslednjih 29 letih.

Pričakovali bi, da se bo nagrajenec odločil za izplačilo, ki prinaša kar največjo količino obljubljenega denarja. Vendar je Američan z odločitvijo, ki je sledila trenutku, ko je v spremstvu očeta in odvetnika prinesel zmagovalni listek na sedež državne loterije v Tallahasseeju, javnost presenetil že drugič. Odločil se je namreč za enkratno izplačilo zneska, s katerim se je odpovedal kar 169 milijonom.

Svojo odločitev je Missler komentiral z besedami: "Star sem šele 20 let, vendar upam, da bom lahko s pomočjo prejetega denarja lažje sledil svojim interesom in strastem. Želim pomagati svoji družini in storiti kaj dobrega za človeštvo. Moji načrti so veliki."

Na Facebooku je zapisal: "Če sem se doslej kaj naučil, je to, da so tisti, ki ohranjajo pozitivno miselnost in ostajajo zvesti sami sebi, nagrajeni. Veselim se prihodnosti."

K. Ši.