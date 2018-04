Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dom za zapriseženega športnika pomeni čim več svetlobe in seveda dovolj prostora za njegove športne rekvizite. Foto: Borina Mišica Dodaj v

Je mogoče iz garaže in drvarnice ustvariti domovanje?

20. april 2018 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

V tokratni oddaji vam bomo pokazali stanovanje, v katerem je lastnik osrednji prostor rezerviral za priljubljeni štirikolesnik, in hišo, ki jo obdaja peščeni vrt po vzoru japonskega vrta, ter povprašali strokovnjaka za nasvéte o pleskanju stanovanja.

Dom Roka Jurce meri slabih 55 m² in je prostor brez vrat in sten. Zakaj? Ker Rok ne mara mej in omejitev. Zato se je tudi izognil posojilu in si omislil dom na dvorišču hiše staršev, na prostoru, kjer sta bili včasih drvarnica in garaža. Dom za zapriseženega športnika pomeni čim več svetlobe in seveda dovolj prostora za njegove športne rekvizite.

Poleg deske za surfanje in gorskega kolesa je v prostoru, ki funkcionira kot celota, parkiran tudi njegov priljubljen avto - trabant, ikona vzhodne Nemčije. Rok Jurca je za prenovo prostora dal okrog 30 tisoč evrov. Ne šteje vsega truda in dela, ki ga je opravljal sam s pomočjo svojega brata, očeta in drugih prijateljev. Zadovoljen je z doseženim. Ustvaril si je dom, ki oddaja toploto, svetlobo in pozitivno energijo. Torej tisto, kar mu tudi največ pomeni.

