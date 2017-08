Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Meja med Kazahstanom in Rusijo teče čez malo jezero. Foto: Google Maps Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Je Rusija Kazahstanu res podarila malo sibirsko jezero?

Jezero se je delno izsušilo

18. avgust 2017 ob 12:32

Novosibirsk

V okrožju Kupino v bližini Novosibirska je pred dnevi zavladala prava panika, ko so se razširile govorice, da je miniaturno jezero Sladkoje Rusija podarila sosednjemu Kazahstanu. Ruske oblasti zdaj mirijo, da gre le vzdrževalna dela na markacijah.

Zmeda je nastala, ko je okrožje Kupino opozorilo prebivalce na previdnost, saj naj bi v prihajajočih dneh potekala vnovična postavitev mejnih markacij, poleg tega pa so na svoji spletni strani zapisali še, da "območje jezera zdaj pripada Republiki Kazahstan", pri čemer so prebivalce pozvali, naj se izogibajo incidentom.

Kot piše BBC, je zapis zdaj že izginil s spletne strani okrožja, ga je pa nekemu uporabniku vseeno uspelo shraniti. Olja na ogenj je nato prilil še vodja občinskega sveta Vladimir Šubnikov, ki je lokalnemu časniku NGS Novosti med drugim dejal, da je jezero Sladkoje "samo močvirje in kot tako povsem neuporabno. Bolje bi bilo, če bi ga preprosto predali Kazahstanu." Meja med državama sicer poteka po sredini jezera.

Šubnikov se je pozneje izgovarjal, da je v omenjenem pogovoru samo izražal svoja zasebna stališča, a ga je sedma sila hitro soočila z omenjenenim posnetkom spletne strani. Od takrat, pisanje ruskih medijev povzema BBC, je Šubnikov zanje nedosegljiv. Zgodbo so namreč pograbili tudi večji ruski mediji, kot je časnik Moskovskij Komsomolets, zaradi česar so bili dogajanje okoli jezera prisiljeni komentirati tudi politiki.

Le popravljajo mejo ali prestavljajo mejnike?

Iz kazahstanskega veleposlaništva so tako navedbe o prestavitvi meje zavrnili in pojasnili, da njihovi obmejni policisti zgolj popravljajo mejnike in da jim pri tem pomagajo tudi ruski kolegi. A le nekaj dni pozneje se je zadeva spet zapletla, ko je ruska Zvezna obmejna služba za tiskovno agencijo RIA Novosti pojasnila, da je težave z mejo rešila že mati narava sama - del jezera se je namreč izsušil, tako da je Rusiji ostala zgolj obala, jezero pa je zdaj povsem kazahstansko.

A tudi to trditev so kmalu zanikali Rusi sami - oglasil se je namreč tamkajšnji okoljski minister Sergej Donskoj, ki je na Facebooku med drugim zapisal, da tudi izsušitev (dela) jezera še nič ne pomeni, saj bo spet prišla pomlad, ki bo jezero znova napolnila "in južna obala bo spet pripadla Rusiji".

"Le prazne govorice"

Na koncu je domačine (in druge domoljubne Ruse) pomiril podpredsednik Novosibirskega regionalnega sveta Andrej Panferov, ki je Kommersantu dejal, da gre pri celotni zadevi "le za prazne govorice". "Le kako si to predstavljate, da lahko kar predamo del našega suverenega ozemlja?"

T. K. B.