Jennifer Aniston po ločitvi: Še vedno verjamem v ljubezen

Po sedmih letih se je razšla z Justinom Therouxem

21. februar 2018 ob 18:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Jennifer Aniston je po koncu zakona z Justinom Therouxem, s katerim je bila sedem let, razočarana, saj ni pričakovala, da bo kdaj spet samska.

Kot poroča ameriški tabloid People, ki navaja ekskluziven vir blizu igralke, se ne veseli tega, da bo znova morala hoditi na zmenke, a kljub vsemu še vedno verjame v ljubezen. "Nima rada zmenkov in jih nikoli ni imela. To se ji je vedno zdelo nerodno in neprijetno." Poleg tega pa ji tudi ne ugaja vsa pozornost, ki jo dobiva po ločitvi. "A še vedno verjame v ljubezen in v to, da bo življenje preživela s partnerjem, ki si res želi biti z njo."

S Therouxem naj bi se razšla zaradi popolnoma nasprotnih urnikov, prvič pa ju je združila močna kemija. "Sprva sta si želela družine zelo zgodaj v razmerju, a se ni izšlo." Poleg tega pa naj bi bila Anistonova, sicer iz Los Angelesa, zelo nesrečna, saj je on večino časa preživljal v New Yorku in se nikakor ni dobro počutil v njenem hollywoodskem svetu. "Nista mogla najti skupne točke, ki ju bi oba osrečila, zato je razmerje postalo izčrpavajoče."

Čeprav sta veliko časa preživela narazen, sta zakon vseeno poskušala rešiti. "Šla sta celo na terapijo za pare." In če se je zdelo, da je Theroux nad zakonom obupal že pred časom, je Anistonova prijateljem šele pred kratkim povedala, da se razhajata.

Ločitev sta najavila v skupni izjavi, saj sta se želela izogniti najrazličnejšim ugibanjem. "Z željo, da bi zmanjšala nova ugibanja, sva se odločila, da poveva, da se razhajava. Odločitev je bila vzajemna in ljubeče sprejeta ob koncu prejšnjega leta. Sva najboljša prijatelja, ki sta se odločila, da se bosta razšla kot par, a si želita ohranjati prijateljstvo."

49-letnica in tri leta mlajši Justin sta se spoznala na snemanju komedije Wanderlust leta 2011, poročila pa sta se na zasebnem obredu avgusta leta 2015.

P. B.