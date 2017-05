Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Ena glavnih razlik je ta, da Slovaki nimajo morja. Foto: Radio Koper Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako razlikovati med Slovenijo in Slovaško?

Predavanje o razlikah med državama

22. maj 2017 ob 21:11

London - MMC RTV SLO/STA

Slovensko veleposlaništvo je v sodelovanju s slovaškim v Londonu organiziralo dogodek z naslovom Razlikuj Slovenijo in Slovaško, na katerem so bile predstavljene razlike med obema državama.

Slovenija in Slovaška imata precej podobnosti. Obe državi ležita v Srednji Evropi, poleg podobnega imena imata tudi podobni zastavi, obe pa sta se Evropski uniji pridružili leta 2004. Vse to je bilo v preteklosti vzrok za številne nerodne položaje in zmedo na različnih dogodkih. Eden zadnjih incidentov se je zgodil na hokejskem svetovnem prvenstvu v Nemčiji, ko je na tekmi med Slovaško in Italijo zadonela slovenska Zdravljica.

V želji, da bi se izognili nadaljnjim zmešnjavam v povezavi s Slovenijo in Slovaško, sta veleposlaništvi obeh držav v Londonu organizirali predavanje, na katerem sta povabljenim novinarjem, politikom, diplomatom in poslovnežem predstavili razlike med obema državama.

Po poročanju New Yorkerja sta zbrane najprej nagovorila veleposlanika obeh držav, Tadej Rupel in Lubomír Rehák. Veleposlanik Rupel je priznal, da imata državi številne podobnosti in ob tem napovedal, da je namen dogodka razčistiti določene nejasnosti. Najprej je bila na vrsti predstavitev Slovenije, ki se je začela z videoposnetkom, ki je prikazoval naše naravne znamenitosti, mesta in prebivalce. Po ogledu videoposnetka je ekonomska svetovalka predstavila slovenske gospodarske dosežke, nato pa je sledila predstavitev Slovaške, ki so jo prav tako začeli z videopredstavitvijo.

Slovaški veleposlanik se je med predstavitvijo pošalil, da aktualni ameriški predsednik Donald Trump najverjetneje nima težav pri razlikovanju obeh držav, saj je Melania Slovenka, njegova nekdanja žena Ivana pa je bila rojena na Češkoslovaškem.

Na dogodku so bili na stenah razobešeni plakati z jezikovnimi, kulturnimi in zgodovinskimi zanimivostmi Slovenije in Slovaške. Obiskovalci so lahko pokusili slovenska in slovaška vina, vsak je domov odnesel tudi darilno vrečko, ki je vsebovala sol iz slovenskih solin in slovaški sir. Sol za darilo se zdi dobra izbira - glede na to, da je ena glavnih razlik med Slovenijo in Slovaško ravno ta, da ima naša država morje.

Slovenci in Slovaki sicer nismo edini, ki se spopadamo s tovrstnimi težavami. Podoben dogodek za lažje medsebojno razlikovanje sta leta 2013 v Šanghaju organizirala tudi švicarski in švedski konzulat.

M. Z.