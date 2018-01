Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Perryjeva je s četrtim studijskim albumom dosegla rekordno nizko prodajo. Foto: Reuters Njene prejšnje plošče so dosegle občutno višjo prodajo. Foto: Reuters Sorodne novice Taylor Swift se je vrnila na družbena omrežja in napovedala nov album Dodaj v

Katy Perry zaradi slabe prodaje albuma v težavah z založbo

Glasbenica naj bi že načrtovala vrnitev

17. januar 2018 ob 09:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Direktor založbe Capitol Records je razkril, da imajo s Katy Perry zadnje čase zaradi velikega razočaranja, ki ga je prinesla slaba prodaja njene zadnje plošče Witness, "težke pogovore".

Ameriška glasbenica je svojo četrto studijsko ploščo izdala junija lani, a kljub nastopom na velikih festivalih, kot sta Radio 1's Big Weekend in Glastonbury, je oboževalci preprosto niso vzeli za svojo.

Na britanske lestvice je po poročanju BBC-ja plošča vstopila s šestim mestom, potem ko se je prodala v 16.153 izvodih, do danes pa so prodali zgolj slabih 60 tisoč izvodov. Za primerjavo so v Veliki Britaniji prodali po več kot 500 tisoč izvodov njenih prejšnjih albumov. Njena najbolje prodajana plošča tako še vedno ostaja Teenage Dream, s katero si je prislužila kar štiri platinaste plošče, ki pomenijo več kot 1,2 milijona izvodov.

Založba je razočarana

Steve Barnett iz Capitol Records je dejal, da je vse skupaj zanimiva zgodba. "Katy Perry imam rad in sva v odličnih odnosih." Ob tem pa dodaja, da je štiriletni premor med tretjim in četrtim albumom nekako "uničil" interakcijo med glasbenico in njenimi oboževalci. "Zato smo se morali dobiti in imeti težke pogovore z njo ter njenim managementom," je pojasnil za Variety.

"Ne glede na to, kako uspešen si, se ves čas učiš. Osebno sem se več naučil iz napak kot iz uspehov in trdno verjamem, da v to kategorijo spadajo tudi naši izvajalci." Perryjeva je trenutno sredi svetovne turneje Witness, ki pa je doživela precej večji uspeh kot istoimenski studijski album - z njo je leta 2017 zaslužila skoraj 23 milijonov evrov.

Perryjeva se bo letos prvič preizkusila kot sodnica v oddaji American Idol, kot pravi Barnett, pa je že začela načrtovati tudi pravo glasbeno vrnitev. "Ona ima načrt, mi imamo načrt in glede vrnitve imamo dober občutek."

P. B.