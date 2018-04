Kdo bo nastopil na letošnjem Festivalu urbane kulture v Ljubljani?

Predstavila se bo tudi britanska glasbena skupina Mocheeba

19. april 2018 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

15. in 16. junija bodo ritmi koncertnega dela Festivala urbane kulture preplavili Tobačno mesto. Urbani festival bo na začetku poletja obiskal še nekaj slovenskih mest, dogajanje pa bo zelo raznoliko ...

Osrednji dogodek festivala, ki bo letos potekal na lokaciji Tobačna mesto, bo postregel z nekaterimi zanimivimi imeni iz sveta glasbe. Obiskovalce bo med prvimi zabaval slovenski DJ Uroš Umek, teren pa mu bosta na prvi dan festivala pripravila Mike Vale in Urban Pheiher.

V sklopu plesnega petka pa se bo pri nas prvič predstavil tudi Ten Walls, eden izmed prepoznavnejših baltskih ustvarjalcev. V sklopu svetovne turneje se v Ljubljano vrača tudi britanska glasbena skupina Mocheeba, ki se bo obiskovalcem predstavila s svojimi največjimi hiti, kot so Rome Wasn't Built in a Day, Enjoy the ride in Everybody Loves a Loser.

Drugi večer se bodo na festivalskem odru predstavili še trije izvajalci: glasbena skupina Matter, Žiga K in Sladica.

Organizatorji projekta obljubljajo, da bo festival ponujal tudi nekaj dejavnosti za ljubitelje športa, na svoj račun pa bodo prišli celo ljubitelji dobre hrane. Del celodnevnega dogajanja bodo tudi ustvarjalne delavnice za otroke, tržnica starih in novih reči ter zeleni urbani kotiček.

K. Ši.