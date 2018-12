Ste vedeli, da je bil prav Keith Richards navdih za lik Jacka Sparrowa, ki ga Johnny Depp igra v franšizi Pirati s Karibov? Foto: EPA Dodaj v

Keith Richards "v glavnem" ne pije več: Zanimivo je igrati trezen

Razvpiti hedonist, ki to več ni?

13. december 2018 ob 13:08

London - MMC RTV SLO, STA

Keith Richards, legendarni rocker, znan po hedonizmu in samosvojih prijemih na kitari, pravi, da je "v glavnem" prenehal piti in si je v zadnjem letu dovolil "občasno kozarec vina in pivo".

"Prenehal sem. Naveličal sem se. Bil je čas, da neham," je V intervjuju za revijo Rolling Stone povedal 74-letni glasbenik. Kot je dodal, je bilo "zanimivo igrati trezen" na zadnji turneji Rolling Stonesov po Evropi, poimenovani No Filter, ki so jo začeli septembra lani v Hamburgu in je v dveh mesecih obsegala 14 koncertov v 12 krajih. Zadnjega, v Parizu, so odigrali trikrat.

Richards, o katerem je nekaj časa krožila celo govorica, da si je zaradi dolgih let zlorabe omislil nova jetra, a je pred dobrim desetletjem, pri 63, vse navedbe zanikal in povedal, da so njegovo srce, jetra in ledvice "v popolnem stanju", je Rolling Stones soustanovil v Londonu v 60. letih, prvi koncert so odigrali leta 1962 v klubu Marquee. Skupina, katere jedro predstavljata še pevec Mick Jagger in bobnar Charlie Watts, je že več kot 50 let sinonim za rock and roll stare šole, ki se še vedno pojavlja na glasbenih odrih.

Turnejo No filter bodo prihodnje leto nadaljevali po Severni Ameriki. Napovedali so 13 koncertov, ki jih bodo začeli 20. aprila v Miamiju in sklenili 21. junija v Chicagu.

