Keramika Sisi – skodelice z značajem, ki govorijo svoj jezik

"Biti poseben pomeni, da težko živiš"

7. junij 2018 ob 06:36

Amsterdam - MMC RTV SLO

So ljubke, nesramne, žaljive, zaljubljene; tako kot vsak med nami imajo skodelice Silvie Jerman Geele - Sisi svojevrsten značaj, zapakiran v svež in unikaten videz.

Ljubljančani jo poznajo predvsem po prikupni butični trgovinici v Stari Ljubljani, kjer je na le nekaj kvadratnih metrih v slovensko prestolnico spustila veter skandinavskega oblikovanja, in to v času, ko to še ni bilo tako vseprisotno in dostopno po spletnih kanalih kot danes. Trgovinice, ki je izžarevala njen prefinjeni okus za estetiko, že nekaj časa ni več, sama pa se je medtem z družino preselila v Amsterdam, kjer živi in dela.

Ko jo vprašam, kdo je Silvia Jerman Geelen, bolj znana pod vzdevkom Sisi, samozavestno odgovori, "kreatorka lepih stvari in dobrih idej, ki sledi sama sebi". Ob tem doda, da sta ji moda in notranje oblikovanje "pisana na kožo", zato se je odločila, da se bo tudi sama preizkusila v ustvarjalnosti. Sprva je za neko nizozemsko blagovno znamko oblikovala serijo poletnih natikačev flip-flop, kmalu je sledila kolekcija Sisi keramika. Ker se je na preteklih napakah, ko je še vodila svojo trgovino, naučila, da si kupci pravzaprav ne želijo prevelikih novosti, je oblikovala zdaj že drugo serijo keramičnih skodelic in krožnikov izredno asketske oblike, svežih pastelnih odtenkih in tipografije napisov, med katerimi so tudi slovnične nepravilnosti, npr. "An absolute beginners", "smile & sence", "56 % commomille", za katere trdi, da so namerne.

Do zdaj je oblikovala deset različnih krožnikov in dvanajst skodelic, rožnate in črne so že pošle, "a ponatise delamo sproti", pove. Izdelki, ki jih prodaja v petih državah, so dobro so sprejeti tudi v Sloveniji, "morda ravno zato, ker ljudje poznajo blagovno znamko Sisi in mene", razmišlja. Za prihodnost si je zastavila polno izzivov, "izrisan imam že nov dizajn, nekaj svežega, ni keramika, bo pa blagovna znamka Sisi. Ideja je še na papirju, po poletju pa bo verjetno že v obliki pravega izdelka".

Za osebo, ki tako strastno spremlja modo in oblikovanje kot vi, niti ni presenetljivo, da se loti svojega projekta. Koliko ste bili ob tem obremenjeni z mislijo, da izdelek morda ne bo dovolj dober?

Vedno je vprašanje, ali bo dovolj dobro, vendar pa sem si rekla: če ne poskusim, ne morem vedeti. Strah je prisoten, glede na to, da vložiš svoj čas in denar. Sem pa s tem vedno manj obremenjena. Vedno bolj zaupam vase, to prinesejo izkušnje.

Je odziv na keramične skodelice "z napakami", kot jim pravite, tako dober le v virtualnem svetu Instagrama ali so se dejansko prijele? Prodajate jih tudi na Nizozemskem, kjer živite, mar ne?

Glede na to, da je Sisi moja druga služba, mi včasih zmanjkuje časa, da se bolj posvetim ponudbi in prodaji. Do zdaj so nekako stvari prišle do mene same od sebe. Dvakrat sem se udeležila tudi sejma Home & Gifts v Amsterdamu. Odziv je lep, nekaj novega, čeprav se mi zdi, da vsaka stvar potrebuje svoj čas, vložek, kupce. Zanimivo je tudi to, da napake, ki so bile narejene z namenom, vidijo samo v Sloveniji, v drugih državah ne.

Vaši kosi zagotovo spadajo v danski koncept umetnosti srečnega življenja hygge, ki mu na Nizozemskem pravijo gezelligheid. Lahko pojasnite, kako gezelligheid živijo Nizozemci, in ali to upoštevate tudi pri svojem ustvarjanju?

O da, tukaj je vse prilagojeno besedi gezellih, ki pomeni, da vsak prosti čas, predvsem konce tednov, porabijo za druženje, hrano, vino, sproščenost. Če ni gezellih, potem nekako sploh ni nič. Ves njihov življenjski slog je zelo sproščen, veliko imajo počitnic, v službi polovični delovni čas, skratka, veliko svobode. Govorim za Amsterdam, kjer živim, prepričana sem, da drugje ni tako. Amsterdam je kljub vsemu posebno mesto na Nizozemskem.

Kako je potekal proces dela, da ste prišli do končne, dokaj preproste oblike skodelic, s pretirano poudarjenim tankozaobljenim držalom?

Želela sem neko vmesno obliko med japonskim in malo bolj skandinavskim slogom skodelic. Skodelice so delno ročno obdelane, zato so malo bolj občutljive, vendar jih ravno to naredi malo drugačne.

Poleg barvne palete je zanimiva razgibana tipografija napisov, ki krasijo vaše izdelke. Kje iščete navdih in kako zahteven je postopek njihovega odtisa?

Želela sem narediti kolekcijo, s katero se lahko veliko ljudi poveže. Nisem hotela biti posebna, saj sem že okusila, da biti poseben, pomeni, da težko preživiš. Ker so mi modne smernice zelo domače – ta hobi imam zelo rada – sem barvno paleto prenesla na keramiko. Navdih za napise pa je čisto preprost, odraža moje počutje in način mojega življenja, torej je inspiracija moj vsak dan.

Druga kolekcija skodelic in krožnikov je v pastelnih barvah, pri prvi pa ste presenetili s črno barvo in drznimi napisi v zlati barvi "fuckers", "ass", "so sexy", "queen" in "Amsterdam?", med katerimi je večina že skorajda razprodana. Kaj vas je tako razjezilo, da ste se odločili za tako sporočilnost?

Ha ha, razjezilo niti najmanj ne. Prva kolekcija je bila narejena ročno na Hrvaškem, in sicer kot poskus, ali bo zadeva sploh uspela. In je. Zanimivo mi je bilo izbrati malo drznejše besede, ki jih imamo vsi v sebi, ampak si jih dostikrat ne upamo povedati naglas. Moja ideja je bila, da si lahko iskren, če nekomu podariš skodelico z norim napisom, da je vse O. K., šteje iskrenost. Ko pa sem se odločila, da naredim večjo kolekcijo, sem malo obrnila miselnost, pa ne zaradi perverznosti, takrat sem se drugače počutila in razmišljala.

Kateri je sicer vaš najljubši napis in zakaj je za vas poseben?

Vsi so posebni, zato tudi nimam najljubšega.

"Sold out artist" (napis na skodelici), koga ste imeli v mislih?

Nikogar posebnega. Umetnost mi je všeč na veliko načinov, všeč so mi zgodbe, ki stojijo za umetniki, njihov življenjski val in energija.

"Love like a poet", koga ste imeli v mislih?

Prav nobenega, v mislih sem imela nekomplicirano Ljubezen.

Od kod potreba, da tudi sami stopite na pot oblikovanja – ste iskali zgolj novo poslovno priložnost ali dejansko niste našli skodelice, ki bi zadostila vašemu okusu?

Ko sem se preselila na Nizozemsko, in tudi pozneje, ko sem zaprla trgovino v Stari Ljubljani, sem se znova začela ukvarjati s prodajo po spletu. Hotela sem biti drugačna od poplave tisočih spletnih trgovin, zato sem poiskala malo bolj unikatne francoske in japonske blagovne znamke. Kmalu pa sem ugotovila, da so Nizozemci kot papagaji, saj pravzaprav želijo preizkušene in že videne stvari. Po drugi strani pa Slovenci niso pripravljeni plačati poštnine iz Nizozemske, čeprav so jim stvari "hude". Tako mi je postalo jasno, da moram narediti nekaj svojega. Takrat sem ravno oblikovala serijo natikačev flip-flop za nizozemsko znamko, pa sem skupaj sestavila še kolekcijo Sisi keramike. Če povem po pravici, niti ne vem, zakaj ravno skodelice.

Pravite, da vas na pohištvenih kosih prepričata kakovostni material in koncept blagovne znamke. Kakšen pa je koncept blagovne znamke Sisi house of style? Imate v mislih poseben tip kupca ali se s tem preprosto ne obremenjujete in izhajate iz sebe?

Zagotovo izhajam iz sebe, ampak vse že obstaja, mar ne? Vprašanje je samo, kako bo vsak posameznik skombiniral, zmešal skupaj stvari oziroma naredil neko kolekcijo tako, kot si jo je zamislil. Glede na obliko in cenovno dostopnost sem s kolekcijo Sisi želela predvsem priti v vsak povprečen dom. Sisi house of style pa je znamka, ki oblikuje ideje tudi za druge blagovne znamke, izdeluje svoje kolekcije, opremlja domove, dela stilske podobe za ljudi.

Pri svojem delu ste "one man band", saj vse počnete sami. Nedavno ste objavili fotografijo avtomobila s polnim prtljažnikom paketov svojih izdelkov, ki jih razvažate po trgovinah. Ste si mislili, da bo tako? Kolikokrat na dan zakolnete: Kaj mi je pa tega treba!?

Haha, res je, pa še eno normalno službo imam zraven, aja, pa še dva otroka. Ni mi težko, rada imam vsak del vsega, tudi to, da sem leto in pol iskala tovarno, ki bi mi izdelala keramiko. V Sloveniji mi nihče ni odprl vrat, zato sem poiskala proizvodnjo v drugi državi. Tudi to je bilo zanimivo doživetje, saj sem 150 kilometrov po makadamu prevozila v osmih urah in prišla do tovarne, kjer ni več interneta in mobilnega signala. Ob drugem obisku proizvodnje sem ugotovila, da so mi ukradli dizajn, zato sem morala znova začeti od začetka, poiskati novo proizvodnjo. Skratka, veliko doživetje je bilo to.

Katja Štok