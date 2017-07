Kitarski mag Carlos Santana: ob 70. rojstnem dnevu nova plošča

Novim generacijam se je približal s Supernatural (1999)

20. julij 2017 ob 15:48,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 15:51

San Francisco - MMC RTV SLO/STA

Carlos Santana je nekdaj zatrjeval, da se bo okrog 70. rojstnega dneva upokojil, pred današnjim dnem, ko je napočil ta datum, pa je za revijo Rolling Stone povedal, da je "upokojen od upokojevanja".

Pravkar je posnel nov album, večinoma z afriškimi ritmi, ki ga namerava poimenovati Global Revelation. Avgusta ima napovedanih tudi nekaj koncertov.

Da ima na zalogi že nov album, posnet s producentom Rickom Rubinom, je kitarski mag mehiških korenin, ki je v poznih 60. in zgodnjih 70. letih osvežil rock glasbo z latinskoameriškimi ritmi, za Rolling Stone povedal nekaj dni pred svojim 70. rojstnim dnevom. Na uradni spletni strani pa napoveduje, da bo 27. julija izdal studijski album Power of Peace skupaj z ženo Cindy Blackman Santana in The Isley Brothers.

V intervjuju je glasbenik med drugim odgovarjal na vprašanja o duhovnosti, ki se ji je intenzivno posvečal v 70. letih, in o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu ter se spominjal 50-obletnice "poletja ljubezni".

Vedno obstaja nov val in zdaj smo v tem procesu, o trenutnem stanju sveta razmišlja Santana. Pri Trumpu bi rad videl "njegovo svetlobo". Njegovo temo, strah in pohlep že pozna, zato se mu tega ne zdi smiselno ponavljati, mogoče pa je, da ima tudi "nekaj luči": "Če bi se osredotočili na to, bi nas, upajmo, nekega dne znal presenetiti." O "poletju ljubezni" leta 1967 pa je dejal, da se to trenutno ne dogaja, vendar bi se moralo.

Carlos Santana se je rodil v kraju Autlan de Navarro v Mehiki. Kot otroka ga je oče, poklicni mariachi violinist, poučeval violino, ki jo je po selitvi v ZDA zamenjal za kitaro. Njegovi vzorniki so bili B.B. King, T-Bone Walker in John Lee Hooker.

Zaslovel je konec 60. in v začetku 70. letih s skupino, preprosto imenovano Santana, ki je spojila rock in latinskoameriško glasbo. Njen zvok je bil prepoznaven po pojoči, na bluesu utemeljeni kitari in latino ter afriških ritmih s tolkalnimi glasbili, ki za rokenrol niso bili običajni.

Za skupino je bil prelomen nastop 16. avgusta 1969 na drugem dnevu festivala Woodstock severno od New Yorka. Na 45-minutnem koncertu so zaigrali osem skladb, med njimi Waiting, Evil Ways, You Just Don't Care, Savor, Jingo, Persuasion, Soul Sacrifice in Fried Neckbones and Some Home Fries. Še istega leta je izšel prvenec Santana.

Temu je domala vsako leto sledila nova plošča, velik komercialni preboj pa je Santani ob prelomu stoletja uspel z albumom Supernatural (1999) in skladbami, kot so Maria, Maria, Africa Bamba, Put Your Lights On, Smooth in Corazon Espinado. Album je postal svetovna uspešnica z več kot 30 milijoni prodanih izvodov, zanj je prejel tudi osem grammyjev.

Revija Rolling Stone Santano uvršča med 100 najboljših kitaristov vseh časov. Med njegove uspešnice sodijo še Oye Como Va, Samba Pa Ti in Black Magic Woman. V svoji zbirki priznanj ima deset grammyjev in tri latino grammyje. Tudi na odrih je še dejaven: v avgustu ima napovedanih deset koncertov po Severni Ameriki.

A. K.