Koliba: Ladijski kontejner, preurejen v prvi lokal, kjer so telefoni prepovedani

Lokacijo še izbirata, a si želita na obalo

21. avgust 2017 ob 06:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnje dni zbuja pozornost spletna kampanja dveh štajerskih mladeničev, Mateja Vinkoviča in Jake Brdnika, ki prek platforme za množično financiranje Adrifund zbirata sredstva za uresničitev svojih sanj - odprtja prav posebnega lokala, kjer bodo mobilni telefoni prepovedani in pospravljeni v posebne škatlice.

Koliba, kot bo ime lokala, bo edinstvena tudi zato, ker jo bosta fanta predelala iz odsluženega ladijskega kontejnerja, na "šanku slavnih" (aluzija na hollywoodski pločnik slavnih) pa bosta izpisala imena tistih, ki si prispevali v njuno kampanjo. Zaenkrat sta zbrala dobrih 2.500 evrov od zastavljenega cilja 15.000 evrov, do konca kampanje so še slabi trije tedni, opogumlja pa ju dejstvo, da so se mediji na njun projekt odzvali z velikim zanimanjem.

Bolj kot sam dizajn pozornost zbuja koncept prvega lokala v Sloveniji, kjer bi bili mobilni telefoni povsem prepovedani. Gostje bodo namreč morali ob naročilu svoj telefon oddati v mize s posebnimi vgrajenimi škatlami, ključ pa bo osebje obesilo na desko za točilnim pultom in vam ga izročilo ob odhodu. "Prvi odzivi nama dajejo potrditev, da je najina ideja zanimiva in vredna pozornosti. Ljudje se strinjajo, da je uporaba pametnega telefona pretirana in bi bili očitno pripravljeni preživeti tisti dve uri brez svojega "najboljšega" prijatelja," sta povedala za MMC.

Želita si lokacije ob obali

Točna lokacija Kolibe še ni izbrana, bi pa jo Vinkovič in Brdnik najraje postavila na obali, saj, kot pravita, gre za predvsem poletni lokal, kjer bo svežega zraka na pretek. Ne izključujeta tudi notranjosti Slovenije, zlasti ob kakem jezeru ali reki, odprta pa sta tudi za predloge podpornikov, saj bo Koliba v končni fazi namenjena prav njim. A zadnjo besedo bo imela birokracija, pri kateri (kot vedno) pričakujeta določene težave, a ostajata optimistična in verjameta, da bosta na koncu našla primeren prostor.

Vinkovič in Brdnik sta o lastnem lokalu, "takem preprostem, z dušo", sanjala že kot študenta, ko sta organizirala vse od brucovanj do spoznavnih zabav in piknikov. "Ker sva želela, da so zabave čim bolj obiskane, sva morala nekako privabiti prijatelje in ostale študijske kolege. Veselje do organizacije zabav je počasi prešlo tako daleč, da sva si rekla, zakaj ne bi odprla svojega lokala, kjer bi se ljudje lahko družili in zabavali? A nisva želela običajnega gostinskega lokala, ker jih je, roko na srce, že ogromno, želela sva si nekaj posebnega. V iskanju prave zamisli sva obtičala kar nekaj časa, vendar se je čakanje izplačalo,"razlagata.

Vse, kar sta vedela, je, da si želita lokal, ki bi bil nekaj posebnega, drugačnega. "V tujini je ogromno lokalov, ki imajo neko dodatno vrednost, kar jih ločuje med seboj. Idealnega lokala po najinem mnenju sicer ni, saj preprosto ne moreš vsega vkomponirati v zgodbo, ki se nama zdi zelo pomembna. Lahko imaš eno ali največ dve stvari, zaradi katerih se bodo obiskovalci vračali, vseh zagotovo ne, saj bi potem bili vsi lokali identični in ne bi bilo konkurenčnosti. V gostinstvu je namreč konkurečnost zelo dobrodošla, saj se tako vedno znova moraš truditi in razvijati, tako poslovno, kot tudi osebno."

Odtujenost sodobne družbe

Ta element "drugačnosti" bo zdaj v Kolibi breztelefonskost. "Vse pogosteje sva začela opažati, da ljudje postajamo nekakšni hodeči in sedeči zombiji. Vse prevečkrat je v naših rokah prisoten pametni telefon, ki je, priznajmo si, velikokrat koristen, velikokrat pa tudi povsem odveč. Tako naju je zadelo. Dobila sva zamisel, da bi najin lokal postal prostor za druženje brez pametnih telefonov, saj želiva v prvi vrsti najine goste opozoriti, da so si vzeli čas za prijatelje, znance, zabavo ali sprostitev, kjer je telefon zgolj ovira," pripovedujeta fanta, ki se sicer imata za zagovornika tehnologije, a vidita tudi drugo, malce mračnejšo plat, kam nas vodi tovrstna prisesanost na naprave.

"En dan opazujte svojo okolico. Hitro boste spregledali in spoznali, da si ljudje vedno redkeje znamo pogledati v oči, kaj šele podariti kakšen nasmeh. To se dogaja tudi med druženjem, sploh v lokalih. Namesto, da bi sogovorca poslušali, raje sporočamo drugim, kako fajn se imamo nekje z nekom. Če bi se imeli res tako super, potem bi osebi, za katero ste si v prvi vrsti vzeli čas, namenili vso pozornost. Gre za spoštovanje, še posebej do svojih bližnjih in tistih pravih prijateljev, ki ne rastejo na vsakem drevesu," sta kritična Vinkovič in Brdnik, ki sta prepričana, da lahko vsak zdrži uro ali dve brez telefona, na katerega da velikokrat pogledamo zgolj zato, ker smo navajeni in ne zato, ker bi bilo nujno.

Poudarek na craft pivu in lokalnem vinu

Na vprašanje, ali sta se pripravljena odreči promociji, ki bi jima priskrbelo vso instagramiranje hipsterskega kontejnerja, odgovarjata, da ne vidita razloga, zakaj bi bila zaradi njunega pravila o zaklepu telefonov ob spletno reklamo, saj da lahko vest o Kolibi gostje širijo tudi, ko prostor zapustijo. "Prav tako fotografije lahko nastanejo s pravim fotoaparatom, na katerega pa danes res že težko pomislimo glede na to, da s telefonom lahko zajamemo vrhunsko fotografijo in jo nemudoma delimo. V primeru, da bo kdo želel takoj sporočiti, kje se nahaja, lahko to stori pred Kolibo, kajne? Kasneje tako ali tako ne bo mogel," menita.

Tako kot lokacija tudi ponudba Kolibe še ni povsem dodelana, je pa že zdaj jasno, da tudi ta ne bo povsem običajna, čeprav, kot pudarjata, je bistvo njunega lokala vseeno v konceptu. Vsekakor bi dvojec rad točil domače, slovensko pivo, zato nameravata poiskati nekaj lokalnih, manjših varilcev craft piva, ki si bodo lahko rezervirali svojo točilno pipo. "Želiva namreč pokazati, da imamo v Sloveniji veliko kakovostnega piva, ki si prav tako zasluži vso pozornost ter pohvalo," pravita. Poskrbljeno naj bi bilo tudi za ljubitelje vina (lokalnega), pa tudi za tiste, ki so jim ljubše brezalkoholne pijače, od domačih sadnih sokov do bistre slovenske pitne vode. Vodilo za izbor ponudnikov bo kakovost - manjši, ki se lahko kosajo z največjimi.

Kaja Sajovic