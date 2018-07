Kylie Jenner na poti do naziva najmlajše milijarderke v zgodovini

Mark Zuckerberg je magično mejo prebil pri 23

12. julij 2018 ob 18:36

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Kylie Jenner je na poti, da postane najmlajša milijarderka, ki je bogastvo zaslužila z lastnim poslovanjem. Za to je zaslužno njeno podjetje za kozmetiko, ki ga je ustanovila pred dvema letoma.

Zvezdnica resničnostnih oddaj Kylie Jenner, polsestra Kim Kardashian, je svojo kozmetiko predstavila leta 2016, ko je na trg prišel njen komplet šminke in črtala za ustnice. Od takrat je prek svojega podjetja prodala za 630 milijonov dolarjev kozmetike in nič ne kaže na to, da bi zanimanje za njene produkte usihalo.

Ameriška revija Forbes, pri kateri so Kylie postavili na naslovnico avgustovske izdaje, navaja, da je podjetje Kylie Cosmetics vredno skoraj 800 milijonov dolarjev, 20-letna Kylie pa je njegova 100-odstotna lastnica. Če k temu prištejemo še milijone, ki jih je zaslužila z nastopanjem v televizijskih resničnostnih šovih in z oglaševanjem, pri Forbesu ocenjujejo, da je Kylie "težka" vsaj 900 milijonov dolarjev (771 milijonov evrov). Še eno leto uspešnega poslovanja in Kylie bo postala najmlajša milijarderka, ki si je bogastvo ustvarila z lastnim poslovanjem.

Zdaj si ta naziv lasti ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, ki je mejo ene milijarde dolarjev presegel pri 23 letih. Kylie, ki se neustavljivo približuje temu mejniku, bo 10. avgusta praznovala svoj 21. rojstni dan.

Kdo je zaslužen za takšen uspeh?

V intervjuju za Forbes je Kylie največji delež za svoj uspeh pripisala družbenim omrežjem. "Družbena omrežja so neverjetno orodje. Omogočajo mi tako preprost dostop do mojih oboževalcev in mojih strank."

Forbes je sicer naletel na veliko kritik, ker je napisal, da je Kylie bogastvo pridobila samostojno (uporabili so izraz self-made billionar). Uporabniki družabnih omrežij so opozarjali na to, da ima Kylie vplivno in bogato družino, ki ji je s svojim imenom in denarjem gotovo pomagala do uspeha. Kylie je javnost namreč spoznala v resničnostnem šovu "Keeping Up with the Kardashians", v katerem nastopajo njena mama in sestre.

Ob tem pa je veliko uporabnikov spleta izpostavilo dejstvo, da gotovo ni dvoma, da je slavna družina Kylie zagotovila odlično izhodišče za prodajo kozmetike, vendar pa je za tako neverjeten uspeh zaslužna predvsem sama. Za primerjavo – premoženje njene slavnejše in starejše polsestre Kim Kardashian, ki ima prav tako svoje podjetje za prodajo kozmetike, poleg tega pa prodaja tudi oblačila in ima lastno mobilno igro, naj bi se gibalo v višini "zgolj" 350 milijonov dolarjev.

Kylie je za Forbes povedala, da je v zagon svoje linije ličil vložila dobrih 200 tisoč evrov lastnega denarja, ki ga je zaslužila kot model.

M. Z.