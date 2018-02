Letalo predčasno pristalo zaradi potnikovih močnih vetrov

Izbruhnil pretep med potnikoma

19. februar 2018 ob 17:11

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Letalo nizozemske družbe Transavia Airlines je na poti iz Burgasa v Bolgariji v Amsterdam predčasno pristalo na Dunaju zaradi potnika s premočnimi vetrovi.

Potnik je po poročanju tujih medijev ves čas spuščal vetrove in kljub rotenju Nizozemca na sosednjem sedežu ni nehal. Nato ga je opozoril še pilot, potem pa je med potnikoma izbruhnil pretep. Po poročanju Metroja sta se potnika začela pretepati zato, ker jima letalsko osebje naj ne bi pomagalo.

Pilot se je zato moral odločiti za predčasen pristanek na Dunaju, kjer je policija oba moška in še dve ženski, sicer sestri, aretirala. Zadnji zdaj letalsko družbo tožita, saj trdita, da v spor nista bili vpleteni. "Sploh nimava pojma, kdo so ti moški, imeli sva zgolj to nesrečo, da sva sedeli v isti vrsti. Naredili pa nisva ničesar. Vse, kar bom rekla, je to, da je bilo osebje precej provokativno in je s tem ozračje še dodatno razburkalo."

Incident naj bi se zgodil pred dnevi, štirje potniki pa so pot lahko nadaljevali naslednji dan, v prihodnosti pa z nizkocenovno družbo Transavia ne smejo več leteti. "Naše osebje mora potnikom omogočiti varen polet. Ko se pojavijo kakršna koli tveganja, takoj ukrepajo," je družba pojasnila v izjavi. "Za to so usposobljeni in zelo dobro vedo, kje so meje."

