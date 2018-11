Melania Trump zavrača nasvete Michelle Obama

13. november 2018 ob 15:19

Washington - MMC RTV SLO, STA

Stephanie Grisham, tiskovna predstavnica Melanie Trump, je sporočila, da prva dama ZDA ne potrebuje nikakršnih nasvetov svoje predhodnice Michelle Obama, ki je ravno izdala knjigo spominov.

To sporočilo je iz Bele hiše prišlo, potem ko je Obamova razkrila, da je nasvete, kako se spopasti s položajem prve dame, Melanii ponudila na lanski inavguraciji Donalda Trumpa.

Michelle je ravno danes izdala knjigo spominov z naslovom Becoming, v kateri je med drugim napisala, da Trumpu nikoli ne bo oprostila, da je širil rasistične teorije zarote o rojstnem kraju njenega moža Baracka Obame ter druge laži, s katerimi je v nevarnost pred morebitnim napadom prenapetih skrajnežev spravil celo njuni hčeri.

Pojasnila je, da je Melanii Trump ponudila pripravljenost, da ji svetuje glede položaja prve dame ZDA, vendar na koncu od nje ni dobila nobenih vprašanj. V odgovor na to je Grishamova sporočila, da je Melania trdna in neodvisna ženska, ki se z vlogo prve dame spoprijema na svoj način. "Ko potrebuje nasvet, ga poišče znotraj profesionalne ekipe Bele hiše," je sporočila.

Srečanje z mladimi dekleti

Nekdanja prva dama Michelle, ki v knjigi govori tako o neplodnosti kot o težavah v zakonu, se je dan pred uradnim izidom vrnila na svojo srednjo šolo v Chicagu, kjer se je srečala z 20 dekleti in z njimi govorila o knjigi, v kateri tudi piše, da so jo srednješolska leta izpostavila svetu zunaj skupnosti, v kateri je odraščala. Ob tem jih je spodbudila, naj si širijo obzorja in si upajo iti prek lastnega udobja.

P. B.