Mick Jagger: nečimrnost ga je rešila odvisnosti od mamil

Danes baje ne zmore niti pol kozarca vina

24. marec 2017 ob 13:58,

zadnji poseg: 24. marec 2017 ob 14:01

London - MMC RTV SLO

Nekdanji partnerki Jerry Hall je uspelo Micka Jaggerja prepričati, naj se odreče mamilom, šele z argumentom, da bodo škodovala njegovemu videzu.

Tako vsaj britanski tabloidi povzemajo trditve njune znanke modre krvi, njene visokosti Josephine zu Loewenstein-Werthem-Freudenberg, grofice Loewenstein-Scharffenecka, ki je to razkrila v okviru promocije svoje knjige spominov Veter v mojih laseh: Kalejdoskop spominov.

V njej se spominja več desetletij druženja s člani plemstva, politiki, slavnimi osebnostmi in tudi, prek svojega pokojnega moža, z Rolling Stonesi, saj je bil princ Rupert Lowenstein (zgovoren je njegov vzdevek "grupi Rupie") njihov dolgoletni finančni svetovalec in je tudi boter Jaggerjevega sina Jamesa.

Kot piše princesa, je Hallova, nekdanja supermanekenka, Jaggerja z grožnjami, da bo postal grd, prepričala, da se je popolnoma odrekel nezdravim razvadam in da je zdaj "čisto čist", njegov želodec ne prenese niti pol kozarca vina. "Zelo dojemljiv je za te reči. Morda ima kakšno alergijo. Rad ima tudi mir in tišino. Nekoč je dejal: 'Če bodo ljudje začeli uporabljati telefone še na otoku Mustique, bom odšel!'" je dodala princesa.

Pohvalila je materinske sposobnosti zdaj 61-letne Hallove, ki ji zelo privošči še svežo zakonsko srečo z medijskim mogotcem Rupertom Murdochom - poročila sta se lani. Z Jaggerjem, s katerim imata štiri otroke, svetlolasa Teksašanka "na papirju" ni bila nikoli poročena, a ima, kot kaže, zasluge za to, da se je usmeril v zdrav življenjski slog in da je še vedno vitalen na odru in tudi drugače.

A. K.