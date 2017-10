"Milijarderju iz Savdske Arabije sem bila žena za užitek"

Jill Dodd razkrila svojo zgodbo

23. oktober 2017 ob 15:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ustanoviteljica znane blagovne znamke Roxy Jill Dodd, ki je bila v preteklosti tudi manekenka, je razkrila, da je bila v preteklosti "žena za užitek" savdskoarabskemu milijarderju.

Kot pojasnjuje v intervjuju, je bila ena mnogih žen Adnana Hašokgija (Khashoggi), ki jo je redno zasipaval z najrazličnejšimi darili. Hašokgi je sicer najbolj znan po svoji vpletenosti v prekupčevanje orožja, v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa je bilo njegovo bogastvo ocenjeno na približno 4 milijarde dolarjev.

Prvič ga je srečala v osemdesetih, ko je bila stara zgolj 21 let in se je v Parizu potegovala za preboj v modno industrijo. Zdaj 57-letna ženska in mati treh otrok pravi, da ga je spoznala na zabavi, a šele po skupnem plesu so ji povedali, kdo da je. "Nato se je moj soplesalec kar naenkrat ustavil, zgrabil stol in ga vrgel v ogenj. Pridružila sem se mu. Smejala sva se in se okrog ognja povezala kot dva magneta," se spominja.

"Omotična sem se končno usedla, ko mi je s prsti na golo roko napisal, da me ljubi. Potrebovala sem nekaj časa, da sem ugotovila, da gre pravzaprav za napis iz krvi, saj se je pomotoma porezal ob kosu stekla."

Ena izmed enajstih žena za užitek

Le dan zatem jo je povabil, naj se mu pridruži na jahti - takrat je bila njegova 83-metrska jahta z imenom Nablia največje zasebno plovilo na svetu, napovedovalo se je, da bo del filma o Jamesu Bondu, potem so jo prodali brunejskemu sultanu, pozneje pa je bila v lasti Donalda Trumpa.

Hašokgi je sicer imel uradno ženo, a kot je pojasnil tudi Doddevi, mu je zakon dovoljeval, da ima 11 žena za užitek. Zgolj nekaj tednov po prvem srečanju jo je prosil, da bi bila ena izmed njih.

"Tudi za več dni sva se zaklenila v sobo, se ljubila, jedla, jemala kokain, spala, ko sva si tega želela, in ostajala budna, ko sva imela željo po tem."

Po dveh letih skupnega preživljanja časa ji je ponudil, da bo plačal šolnino na eni najboljših ameriških fakultet za dizajn. To izobrazbo je izkoristila za izhodišče ustanovitve znamke Roxy v letu 1989, poroča The Independent.

Doddova zdaj z možem živi v Kaliforniji in pravi, da se nikoli ni imela za "cipo" in tako nase ne gleda niti zdaj. Vseeno pa pravi, da je sčasoma ugotovila, da ji Hašokgi postaja všeč, zato ji nenavaden dogovor ni bil več pogodu in se je leta 1982 tudi končal. "A nikoli, ko sem bila z njim, nisem izgubila neodvisnosti, ambicij in ustvarjalnosti, zato ne obžalujem ničesar."

P. B.