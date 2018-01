Mladi Macron napisal žgečkljivi roman o romanci z učiteljico?

Predsednik svojo soprogo spoznal, ko ga je učila

Nova biografija prve dame Francije Brigitte Macron navaja, da je njen soprog Emmanuel Macron napisal žgečkljiv roman, ki ga je navdihnilo njuno ljubezensko razmerje, ko je bil on še gimnazijec, ona pa njegova učiteljica.



Macron, ki je prejšnji mesec dopolnil 40 let, se je v 24 let starejšo poročeno učiteljico francoske književnosti zaljubil med vajami za šolsko predstavo, ko je obiskoval jezuitsko gimnazijo v Amiensu.

Brigitte Trogneux, kot se je takrat pisala, je z Macronom povezala ljubezen do književnosti in gledališča - ona je vodila šolski gledališki krožek, on je bil glavni zvezdnik šolske predstave, besedilo za eno od iger pa sta celo napisala skupaj. "Veste, tistega dne, ko sva napisala skupaj tisto igro, sem imel vtis, da delam z Mozartom," je povedal Macron pred časom v intervjuju za revijo Fulda.

Uradno sta par postala šele, ko je bil on polnoleten. Neuradno že prej. "Nihče ne bo nikdar izvedel, v katerem trenutku je najina zgodba postala ljubezenska zgodba. To pripada nama. To je najina skrivnost," je dejala ona na to temo.

"Drzen roman"

Macronovi starši so zvezi nasprotovali in jo skušali razdreti s tem, da so fanta v zadnjem letniku prepisali na gimnazijo v Parizu, pri čemer naj bi on ob odhodu svoji učiteljici dejal: "Ne boš se me znebila. Vrnil se bom in se oženil s tabo!" Par se je poročil leta 2007, ko se je ona po 22 letih ločila od bankirja Andre-Louisa Auzierja, s katerim ima tri otroke.

Knjiga "Brigitte Macron, osvobojena ženska", ki bo izšla prihodnji teden, citira sosedo iz Macronovega domačega kraja, ki trdi, da je 300-stranski Macronov rokopis pretipkala. "Bil je drzen roman, malce obscen. Seveda, imena niso bila ista, ampak mislim, da je moral izraziti, kar čuti," je povedala soseda za revijo Closer.



Politiki pišejo vroče prizore

Macron sicer ne bi bil prvi francoski politik, ki se je preizkušal v literaturi. Leta 2011 je premier Edouard Philippe z Gillesom Boyerjem napisal roman V sencah (Dans l'ombre), politični triler, začinjen z žgečkljivimi prizori. Finančni minister Bruno Le Maire pa je napisal roman Minister (Le Ministre), ki vključuje vroč prizor med ministrom in ženo v Benetkah.



Macronove mladostniške literarne ambicije so dobro znane, napisal je najmanj dve neobjavljeni deli, preden je med svojo predvolilno kampanjo izdal knjigo Revolucija. Za revijo Le Point je lani povedal, da za prejšnja dela nikdar ni iskal založnika, saj z njimi ni bil zadovoljen. Ko pa so ga vprašali, ali obžaluje, da ni postal pisatelj, pa: "Mojega življenja še ni konec."

