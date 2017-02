Pri favoritu za francoskega predsednika bolj v ospredju zasebnost kot politika

Emmanuelu Macronu ankete napovedujejo zmago

12. februar 2017 ob 06:17

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Potem ko se republikanec Francois Fillon, nekdaj favorit za zmago na predsedniških volitvah v Franciji, po aferi z domnevno fiktivno zaposlitvijo svoje soproge trudi obdržati glavo nad vodo, je zdaj favorit za zmago Emmanuel Macron, nekdanji gospodarski minister, ki bi se v drugem krogu najverjetneje pomeril z Marine Le Pen.

Zadnje ankete napovedujejo, da se bosta v drugi krog maja uvrstila prav sredinski Macron, ki kandidira kot neodvisni kandidat, in skrajno desna Le Penova, pri čemer bi jo on gladko premagal s 64 odstotki proti 36.

Macron je izkoristil Fillonov škandal z netransparentnim zaposlovanjem žene in otrok v parlamentu in se precej nenadejano zavihtel v položaj vodilnega v tej nepredvidljivi tekmi, kjer se vse višje vzpenja tudi Benoit Hamon, "francoski Bernie Sanders", ki je v boju za kandidata socialistov presenetljivo porazil nekdanjega premierja Manuella Valsa.

In če se ankete motijo tako, kot so se pri brexitu in Donaldu Trumpu, še vedno obstaja možnost, da bi Francija z zmago Le Penove dobila prvo skrajno desno voditeljico v Evropi po drugi svetovni vojni. Le Penova med drugim obljublja ostrejšo politiko proti priseljevanju, izstop Francije iz EU-ja in, podobno kot Trump, izraža naklonjenost Rusiji, ruski mediji pa ji naklonjenost vračajo.

Zavrača gejevske govorice

A tudi "rock zvezdnik" francoske politike, kot nekateri mediji evforično imenujejo 39-letnega Macrona, ni imun na škandale, ki pretresajo to predvolilno obdobje v Franciji. Tako se je moral karizmatični finančnik in relativni novinec v politiki prejšnji teden otepati govoric, da se je zapletel v izvenzakonsko gejevsko razmerje.

"Če so vam rekli, da vodim dvojno življenje z g. Galletom, je to zato, ker je moj hologram pobegnil," je dejal Macron v torek svojim podpornikom, pri čemer je imel v mislih direktorja Radio France Mathieuja Galleta in da ni mogel biti na dveh mestih hkrati. Macronova predstavnica je kasneje dejala, da je izjava "jasno zanikanje govoric glede njegovega zasebnega življenja".

Oženil svojo učiteljico

Macron je sicer veliko prahu dvignil že s svojim zakonom s 24 let starejšo Brigitte Trogneux, s katero je poročen od leta 2007. Trogneuxeva je bila Macronova učiteljica francoske literature na jezuitski gimnaziji v Amiensu, spoznala sta se, ko je bilo njemu 15 let in je bil sošolec njenega sina, njej pa 39, a naj bi par postala šele, ko je on postal polnoleten.

"Ni bil kot ostali. Vedno se je družil z učitelji. Ni bil pubertetnik," se je mladega Emmanuela v dokumentarnem filmu Emmanuel Macron: Meteorska strategija spominjala Trogneuxeva. Macronovi starši so zvezi nasprotovali in jo skušali razdreti s tem, da so fanta v zadnjem letniku prepisali na gimnazijo v Parizu, pri čemer naj bi ji on ob odhodu dejal: "Ne boš se me znebila. Vrnil se bom in te oženil!" Zakonca danes živita s tremi otroki iz prvega zakona Trogneuxeve.

Na pohodu!

Diplomirani filozof in politolog, ki je bil na ministrskem stolčku dve leti, preden je lani podal svoj odstop in se podal v predsedniško tekmo, kandidira z lastnim sredinskim gibanjem "En Marche!" ("Na pohodu!"), njegov cilj pa je, kot pravi, pomiriti "dve Franciji, ki že predolgo oddaljujeta". S svojo spravno filozofijo in sredinskim, na gospodarstvo osredotočenim programom bi imel umirjeni Macron precej več možnosti sestaviti vlado kot pa polarizajoča in konfliktna Le Penova s svojimi skrajno desnimi nazori.

Ali se bo Macron obdržal na položaju vodilnega, je odvisno predvsem od tega, ali se bo Fillon opomogel od škandala in ali se bo Macronu uspelo škandalom ogniti, piše The Atlantic. Tako se je poleg nedavnih govoric o aferi z Galletom že moral braniti obtožb, da je svojo kampanjo financiral z javnimi sredstvi, Julian Assange iz Wikileasa pa ga povezuje s Hillary Clinton, čeprav, tako The Atlantic, ni jasno, zakaj naj bi to Francoze odvrnilo od Macrona. Obenj so se obregnili tudi ruski državni mediji, ki ga obtožujejo, da je "agent" ameriških bank in prikriti homoseksualec s povezavami z "gejevskim lobijem". "Tisti, ki si želijo širiti tezo, da sem zlagan, da imam skrivna življenja, naj vam povem, da je kot prvo to zelo neprijetno za Brigitte," je še dejal Macron v torek.

Je pa povedna izjava dr. Davida Leesa, strokovnjaka za francosko politiko na britanski univerzi Warwick, ki o Macronu meni takole: "Njegovo zasebno življenje je bolj zanimivo od karkoli političnega, kar je povšeči francoski afiniteti po škandaloznosti v zasebnem življenju. Slikovit kandidat je, ni povprečni politik."

In v New York Timesu so pred dnevi objavili članek "Seks in francoske volitve", v katerem so ob fotografiji "nenavadnega para" dodobra razdelali Macronovo ljubezensko življenje in njegov politični vzpon. Ob tem niso pozabili pripisati, da Macrona v Franciji označujejo za "chouchouja" (ljubljenčka učiteljice), ki preskakuje vrsto za predsednika in javnosti na ogled postavlja svoje zasebno življenje za nabiranje glasov.

Politične nediskretnosti

Francoska politika ima sicer dolgo zgodovino finančnih in osebnih škandalov, francoski mediji pa so vse manj sramežljivi glede poročanja o zasebnem življenju javnih figur. Mediji so potrebovali dolga leta, da so obelodanili "javno skrivnost" o nezakonskem otroku nekdanjega predsednika Francoisa Mitterranda, čeprav so novinarji zanj dobro vedeli v tistih letih 1981-1995, ko je bil na položaju.

Precej manj zadržkov so imeli glede razkritja zunajzakonske afere Francoisa Hollanda in so fotografije aktualnega predsednika pred stanovanjem svoje ljubice, igralke Julie Gayet, leta 2014 objavili na vseh naslovnicah. Afera je Hollanda stala dolgoletne zveze z novinarko Valérie Trierweiler, zaradi katere je sicer po več kot 30 letih zapustil mati svojih štirih otrok, kolegico iz socialistične stranke Ségolène Royal.

Mediji niso bili nič kaj manj zadržani tudi do Hollandovega predhodnika Nicolasa Sarkozyja, ki se je leta 2007 le nekaj mesecev po izvolitvi po 11 letih zakona ločil od nekdanje manekenke Cécilie Ciganer-Albéniz in se poročil s še eno nekdanjo manekenko, Carlo Bruni. Navsezadnje pa je bil tudi spolni škandal tisti, ki je leta 2011 uničil predsedniške upe nekdanjega direktorja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Dominiqua Straussa Kahna.

Finančni škandali

Francoski politični vrh pa ima tudi svoj delež finančnih škandalov - Sarkozyjeva administracija je bila z naftno družbo Elf vpletena v podkupovalno afero z afriškimi državami, nekdanji predsednik Jacques Chirac je bil obsojen na dve leti pogojne kazni zaradi poneverbe javnih sredstev, zaradi podobnega prekrška pa je bil obsojen tudi nekdanji premier Alain Juppe, ki ga je Fillon lani premagal v boju za kandidata republikancev.

Fillon sicer v boju za predsedniški stolček še ostaja, čeprav mu je podpora po škandalu krepko padla - ne pa še usodno, saj je le nekaj odstotnih točk za Macronom. Preiskava, ali je svojo soprogo na mestu svetovalke zaposlil fiktivno, še traja, sam pa pravi, da gre za politični pregon proti njemu.

Francozi se na volišča podajajo 23. aprila, drugi krog volitev pa je napovedan za 7. maj.

Kaja Sajovic