Morgan Freeman za zdaj ni komentiral poročanja televizije CNN, ki je tudi sprožila preiskavo glede obtožb, da je redno spolno nadlegoval ženske okoli sebe. Foto: Reuters Prizor iz filma Upokojitev v stilu, ki so ga snemali v letu 2015, v katerem sta poleg Freemana v osrednjih vlogah igrala še Alan Arkin in Michael Caine. Freemana je spolnega nadlegovanja obtožila tudi produkcijska asistentka na snemanju tega filma. Foto: IMDb

Morgana Freemana več žensk obtožuje spolnega nadlegovanja

Preiskavo je sprožila televizija CNN

24. maj 2018 ob 18:54

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Morgan Freeman, ki je leta 2004 dobil oskarja za stransko vlogo v filmu Punčka za milijon dolarjev, znan pa je tudi po odmevnih vlogah v filmih Kaznilnica odrešitve in Šofer gospodične Daisy, je še eno v vrsti slavnih imen, na katera letijo obtožbe spolnega nadlegovanja.

80-letni filmski igralec Morgan Freeman naj bi po poročanju televizije CNN redno spolno nadlegoval ženske okoli sebe, kar je za to medijsko hišo priznalo osem domnevnih žrtev tovrstnega obnašanja, to pa bi naj potrdilo tudi isto število prič.

Zgodba noseče poročevalke CNN-a

Klobčič se je začel odvijati, ko je televizija CNN pred dobrim letom dni sprožila preiskavo, potem ko je Freeman na enem izmed skupinskih intervjujev z novinarji noseči poročevalki CNN-a Chloe Melas dejal, da je "zelo zrela". Ob tem je dodal, da si želi, da bi bil poleg, kar je posneto na kameri. Melasova je potem začela preiskavo in odkrila več žensk, ki so doživele podoben odnos slavnega igralca.

Poskusi dviganja krila na filmskem snemanju

Tako je na primer produkcijska asistentka na snemanju filma Upokojitev v stilu leta 2015 povedala, da jo je Freeman nenehno otipaval, komentiral njeno oblačenje, jo masiral in ji skušal dvigniti krilo. S poskusi dviganja krila je prenehal šele, ko mu je soigralec Alan Arkin dejal, naj neha in se primerno obnaša. V filmu je igral tudi Michael Caine, ki tako kot Arkin nima komentarja.

Skrivanje oblin z ohlapnimi oblačili

Podobno govorijo tudi druge ženske, ki so sodelovale s Freemanom in so se znašle po svoje. Okrog njega so se začele oblačiti v ohlapnejša oblačila, ki niso poudarjala nobene telesne obline, potem jih je menda pustil pri miru.

Freeman poročanja televizije CNN za zdaj ni komentiral.

P. G.