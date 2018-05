Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sprejem ekip in uvodni sestanki s protokolarnim programom bodo potekali v torek v Goriških Brdih (fotografija je simbolična). Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Najboljše vinarske nogometne reprezentance prihajajo v Slovenijo

Ko se združita ljubezen do vina in nogometa

26. maj 2018 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najboljše vinarske nogometne reprezentance se bodo od 29. maja do 2. junija mudile v Goriških brdih, Mariboru in Murski Soboti, kjer bo potekalo evropsko prvenstvo.

Za naslov najboljših nogometašev stare celine med vinarji se bodo pomerili tudi slovenski vinarji v konkurenci ekip Portugalske, Češke, Avstrije, Italije, Švice, Madžarske in Nemčije.

Sprejem ekip in uvodni sestanki s protokolarnim programom bodo potekali v torek v Goriških brdih z ekipami Portugalske, Češke, Avstrije in Italije ter v Mariboru z ekipami Slovenije, Švice, Madžarske in Nemčije.

V Mariboru bo prihodnji torek ob 19. uri, kot se spodobi za srečanje vinarjev, večerja pod pokroviteljstvom občine Maribor s pozdravom župana, vinske kraljice Slovenije in organizatorjev tekmovanja. Prihodnjo sredo se bo na nogometnih stadionih NK-ja Brda in Železničarja v Mariboru ob 10. uri začel tekmovalni del s tekmami prvega in drugega kroga.

Tekme tretjega kroga bodo v četrtek, 31. maja, na istih lokacijah. Ob 17. uri bo na Lentu pri Stari trti ob navzočnosti vinske kraljice Slovenije potekal zbor vseh reprezentanc.

Polfinalni del tekmovanja in tekme za 5. in 7. mesto bodo v Beltincih in Bakovcih v petek, 1. junija. Tekma za 3. mesto, ob 13. uri, in veliki finale, ob 15.30, bosta v soboto, 2. junija, na stadionu NK-ja Mura v Murski Soboti.

K. K.