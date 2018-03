Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Romunski možakar se je januarja vrnil v Romunijo, da bi obnovil dokumente, tam pa ga je pričakala nenavadna novica. Foto: Reuters Dodaj v

Nenavaden primer romunskega možakarja: Uradno sem mrtev, čeprav sem živ

Pravni boj se nadaljuje

17. marec 2018 ob 12:57

Bukarešta - MMC RTV SLO

"Uradno sem mrtev, čeprav sem živ," je razburjeni in obenem zbegani Romun Constantin Reliu sporočil tamkajšnjim medijem. Nadaljeval je: "Nimam dohodkov, in ker sem med mrtvimi, ne morem narediti nič."

63-letni Reliu ne prejema niti socialne pomoči, saj je za institucije uradno mrtev.

Možakar je skušal pravico poiskati na sodišču, a le-to ni ugodilo njegovi prošnji, da bi uničili mrliški list z njegovim imenom. Kot je povedala predstavnica sodišča, je bil Reliu prepozen s pritožbo in je tako izgubil primer. "Uradno sem mrtev, čeprav sem živ," je Reliu povedal tamkajšnjim medijem, razložil pa je tudi, kje se je zapletlo.

Reliu je Romunijo zapustil leta 1992, ko je šel s trebuhom za kruhom v Turčijo. Domovino je nazadnje obiskal leta 1999, po tem pa so se za njim izgubile vse sledi, je na sodišču povedala Reliujeva žena. Ker o njem ni bilo glasu, je domnevala, da je umrl v potresu v Turčiji, zato je zaprosila oblasti, da ga razglasijo za mrtvega.

Reliu morebiti ne bi nikoli izvedel, da je mrtev, če ga turške oblasti ne bi opozorile, da so mu dokumenti potekli in da mora nazaj v Romunijo. Nameraval je le obnoviti svoj potni list in se vrniti v Turčijo, vendar so mu romunske oblasti ob prihodu sporočile, da je po njihovi evidenci umrl leta 2003.

Reliu namerava v Turčiji ustanoviti podjetje, še preden pa mu to uspe, ga, kot kaže, čaka dolg pravni boj za ponovno pridobitev identitete in osebnih dokumentov.

Reliu meni, da je odtujena žena zaprosila za potrdilo o smrti, da bi razglasila ničnost zakonske zveze, kar bi ji omogočilo, da se znova poroči.

D. S.