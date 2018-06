Novi audi A1 po vzoru legendarnega sport quattro

Audi A1 sportback

19. junij 2018 ob 13:31

Ingolstadt - MMC RTV SLO

Audi je razkril novi A1 sportback, ki je z drugo generacijo postal še bolj agresiven, obenem pa prinaša opremo razreda višje. Na voljo bo le z bencinskimi motorji, na trg bo prispel proti koncu letošnjega leta.

Audi je svojemu novemu malčku, ki bo nadomestil model iz leta 2010, namenil bolj ostre in agresivne poteze. Na sprednjem delu izstopa pokrov motorja z režami za dovod zraka v slogu modela sport quattro iz leta 1983. Kupci bodo lahko izbirali dvobarvne kombinacije karoserije ter platišča velikosti od 15 do 18 palcev. V primerjavi s predhodnikom je novinec zrasel za nekaj centimetrov in meri 4,03 metra v dolžino, 1,74 metra v širino ter 1,41 metra v višino. V nasprotju s sedanjim modelom, ki je na izbiro v trivratni ali petvratni izvedbi, bo novinec na voljo le s petimi vrati.

Ostre linije označujejo tudi notranjost, kjer takoj opazimo 26-centimetrski (10,25-palčni) zaslon namesto merilnikov. Na sredinski konzoli je nameščen barvni zaslon na dotik, ki lahko meri 22,3 ali 25,6 centimetra (8,8 ali 10,1 palca). Izstopajoči element predstavljajo prezračevalne reže po celotni širini armaturne plošče pred sovoznikom. Na izbiro bodo trije različni slogi notranjosti, ki bodo prinesli okrasne elemente v različnih barvah na armaturni plošči in vratnih oblogah. Paket povezljivosti bo vključeval sistema Apple CarPlay in Android Auto, opcijsko pa bosta na voljo tudi Audijev zvočni sistem z osmimi zvočniki ter Bang & Olufsen z 11 zvočniki.

Samo z bencinskimi motorji

Motorno paleto bodo sestavljali le turbobencinski motorji TFSI. Na voljo bodo litrski trivaljnik in 1,5-litrski oziroma dvolitrski štirivaljnik, ki zmorejo od 70 do 147 kilovatov (od 95 do 200 KM). Ob ročnem menjalniku bo na voljo tudi dvoskopčni sedemstopenjski oziroma šeststopenjski S-tronic pri najmočnejšem modelu z oznako 40 TFSI.

Novi A1 bo med drugim serijsko opremljen s sistemom za opozarjanje na nenamerno zapuščanje voznega pasu s pomočjo pri krmiljenju, na voljo pa bosta tudi prilagodljivi radarski tempomat s funkcijo popolne ustavitve in ponovnega speljevanja ter sistem za opozarjanje na nevarnost naleta s samodejnim zaviranjem v sili.

Martin Macarol