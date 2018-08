Novi podatki o sedmi generaciji serije 3 pred oktobrsko premiero

Novi BMW serije 3

18. avgust 2018 ob 08:03

Nürburgring - MMC RTV SLO

BMW počasi razkriva podrobnosti o sedmi generaciji serije 3, ki jo bo predstavil oktobra na pariškem avtomobilskem salonu. Ta ne bo prinesla drastičnih sprememb, temveč evolucijo poznane oblike in velik tehnični napredek.

Iz fotografij še zamaskiranega avtomobila lahko vidimo, da bo trojka sedme generacije z oznako G20 ohranila dinamično silhueto predhodnika in prevzela nekaj detajlov večje serije 5. To so med drugim sprednji žarometi, ki se stikajo z masko motorja.

Po modelu serije 5 je povzeta tudi tehnična zasnova z gradnjo CLAR, na kateri sta zasnovana tudi športna terenca X3 in X5. To novincu prinaša večjo vzvojno trdnost in manjšo maso, kar v praksi pomeni, da je približno 55 kilogramov lažji od sedanjega modela. Hkrati obljublja tudi idealno razporeditev mase v razmerju 50:50 in posledično dobre vozne lastnosti.

Notranjosti Bavarci sicer še niso razkrili, pri čemer niti tu ne pričakujemo radikalnih sprememb. Poleg poznane postavitve s sredinsko konzolo, ki je rahlo usmerjena proti vozniku, lahko pričakujemo možnost izbire digitalne instrumentne plošče namesto klasičnih merilnikov. Nekaj dodatnih centimetrov v medosju in malce večja skupna dolžina, ki po novem znaša 4,7 metra, pa bodo zagotovili nekaj več prostora tako za potnike kot za njihovo prtljago.

Od tri do šest valjev

Po napovedih bo za novo trojko na izbiro kar 13 motorjev, pri čemer ne bodo še vsi na voljo ob začetku prodaje. Sprva si verjetno ne bo mogoče omisliti vstopnih različic, denimo modela 318i, ki naj bi ga poganjal bencinski trivaljnik s 110 kilovati (150 KM). Nadenj se bo uvrstil model 320i, ki bo zmogel 150 kilovatov (204 KM) in bo na voljo tudi v bolj varčni različici Efficinet Dynamics s 125 kilovati (170 KM). Vrh bencinske ponudbe pa bosta predstavljala model 330i s šestvaljnikom, ki zmore 194 kilovatov, in bolj oster M40i z 279 kilovati (380 KM).

Še bolj pester bo izbor dizelskih različic, ki bo ponujal model 316d s 100 kilovati (136 KM), model 318d s 120 kilovati (163 KM), 320d s 150 kilovati (204 KM), 325d s 175 kilovati (238 KM), 330d s 195 kilovati (265 KM) in M340d, ki razvije 235 kilovatov (320 KM), in bo predstavljal vrh dizelske ponudbe.

Bencinskim in dizelskim bosta sledila tudi priključno hibridna modela 325e iPerformance s 173 kilovati (235 KM) in 330e iPerformance, ki zmore 195 kilovatov (265 KM). Poleg tega ni izključena niti popolnoma električna izvedba.

Martin Macarol