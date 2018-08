Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Samo v Nemčiji bo vpoklicanih okoli 96.000 avtomobilov. Foto: Reuters Dodaj v

BMW bo zaradi nevarnosti vžiga vpoklical 324.000 avtomobilov

V servisnih delavnicah bodo zamenjali nevarne dele

7. avgust 2018 ob 21:15

München - MMC RTV SLO, STA

Zaradi nevarnosti vžiga bo nemški avtomobilski velikan BMW v Evropi vpoklical 324.000 osebnih avtomobilov z dizelskimi motorji.

Lastniki vozil bodo obvestila začeli prejemati naslednji teden, v servisnih delavnicah pa jim bodo potencialno nevarne dele zamenjali, so sporočili iz bavarskega podjetja.

Gre za to, da bi v določenih primerih lahko iz hladilnika v okviru recirkulacije izpušnih plinov stekel glikol, zaradi česar bi lahko v stiku s plini in ostanki olja prišlo do vžiga motorja.

Vpoklic se bo dotikal vozil serije tri, štiri, pet, šest, sedem in modelov X3, X4, X5 in X6 s štiricilindrskimi dizelskimi motorji, ki so jih izdelali med aprilom 2015 in septembrom 2016, ter vozil iz omenjene skupine s šestcilindrskimi dizelskimi motorji, izdelanimi med julijem 2012 in junijem 2015. Samo v Nemčiji bo vpoklicanih okoli 96.000 avtomobilov.

Bavarci so morali iz istega razloga pred časom že vpoklicati 106.000 avtomobilov v Južni Koreji, kjer je bilo 27 primerov vžigov motorja.

G. V.