Zlorabljeni naj bi bili tudi Lupita Nyong’o in žena Roda Stewarta; Tarantino: Vedel sem

Še dve igralki povedali svoji zgodbi

20. oktober 2017 ob 08:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Med zadnjimi ženskami, ki naj bi bile tarča zlorabe Harveyja Weinsteina, se je oglasila tudi igralka Lupita Nyong’o, znana predvsem po svoji vlogi v filmu 12 let suženj. Svojo zgodbo pa je povedala tudi Penny Lancaster.

Lupita Nyong'o je za New York Times pripravila iskren zapis, v katerem pravi, da ji naj bi ji Weinstein v zameno za spolne odnose večkrat ponujal karierno pomoč. To, da se je oglasilo že več kot 50 žensk, ki trdijo, da jih je Weinstein tako ali drugače zlorabil, pa se ji zdi grozovito. "Slabo mi je, ker sem ugotovila, da je bil način, na katerega je obravnaval mene, del grozljivega vzorca obnašanja."

Kot poroča The Guardian, je Nyong’ova Weinsteina prvič spoznala, ko se je še v času študentskih let udeležila berlinskega filmskega festivala, kjer se je znašla tudi na večerji z Weinsteinom, že takrat pa se ji je zdel "zelo direkten, avtoritativen, a hkrati zelo šarmanten".

Kmalu zatem je bila povabljena na predvajanje filma na njegovem domu v Connecticutu, kjer je Weinstein postal jezen, saj ni želela piti alkohola. Po večerji naj bi njegovi otroci gledali film, njo pa naj bi on povabil v drugo sobo in izrazil željo, da ga zmasira.

Več neprijetnih srečanj

"Začela sem mu masirati hrbet in s tem želela pridobiti nekaj časa, da bi uspela ugotoviti, kako se naj umaknem iz te skrajno neprijetne situacije," še dodaja v zapisu. "A zelo hitro si je začel slačiti hlače. Hitro sem dejala, naj ne počne tega, saj bi mi bilo zaradi tega zelo neprijetno, a je nadaljeval, zato sem zapustila prostor." Dodaja, da ni vedela, kako naj se umakne, brez da bi ogrozila svojo igralsko prihodnost, zato je Weinsteina po neprijetnem dogodku povabila na predstavo na fakulteti, ki se je ni mogel udeležiti, zato jo je on povabil na predstavo na Broadwayju. Tam se sicer ni zgodilo nič, a že naslednjič, ko sta se srečala, si je govorila, da če hoče biti igralka, se mora s takšnimi stvarmi sprijazniti.

Svojo izkušnjo je zapakirala in skrila ter se s tem pridružila mnogim ženskam, ki so "predatorju toliko let dovolile tovrstno obnašanje". "Takrat sem se počutila čisto samo, tudi krivila sem samo sebe, zato nisem rekla ničesar."

Weinstein ji je še naprej ponujal najrazličnejše vloge v svojih produkcijah, ki pa jih je vedno zavrnila. "Sčasoma je moje stališče sprejel in rekel, da bi nekoč še vedno rad delal z mano. Na to sem odgovorila z lažjo, da si bi tega želela tudi jaz."

Tarantino: Vedel sem

Sicer pa se je v četrtek oglasil tudi znani režiser Quentin Tarantino. Priznal je, da se je mnogih Weinsteinovih zlorab zavedal, zdaj pa si želi, da bi za pomoč ženskam v vseh teh letih storil več. "Vedno je šlo za več kot le splošne govorice," je pojasnil za New York Times. "Zavedal sem se, da je določene stvari res storil in želim si, da bi takrat za to prevzel vsaj del odgovornosti."

Zlorabljena tudi Penny Lancaster

V času škandalov, ki se vrstijo okrog Weinsteina, pa se oglašajo tudi mnoge ženske, ki so bile tarča najrazličnejših zlorab drugih vplivnih moških v industriji. Penny Lancaster, žena Roda Stewarta, je priznala, da je bila zlorabljena, ko je začenjala s kariero v modni industriji.

Ko je sodelovala z modnim kreatorjem, ji je ponudil, da se z njim udeleži dogodka, zaradi odlične priložnosti za poslovne povezave, pa je povabilo sprejela. Eden izmed moških v njihovi skupini je dejal, da mora še po neko stvar v stanovanje, ob tem pa ji je ponudil še pijačo. "Žal se tiste pijače sploh ne spomnim," je dejala za Loose Women. "Znašla sem se v postelji z obrazom navzdol, on pa je bil na meni." Dodaja, da je bil to eden izmed pomembnih klientov, ki ji je obljubil, da jo bo predstavil vplivnim ljudem. "Bila sem naivna in sem mu zaupala."

P. B.