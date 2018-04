Od Muff do Slađane: "Jaz sem Senidah in sem povsod ista."

MMC-jev intervju s Senido Hajdarpašić

26. april 2018 ob 06:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poznamo jo kot pevko skupine Muff, a 33-letna Senidah je postala zaradi skladbe Slađana ena izmed osrednjih tem srbskega (in balkanskega) glasbenega prizorišča.

Videospot za omenjeno skladbo je v dobrem mesecu dni presegel sedem milijonov ogledov na portalu YouTube.

"Kdo je Senidah, Črnogorka, ki je s hitom Slađana obnorela celo regijo," je naslov prispevka na portalu Cafe del Montenegro. Videospot, ki ga je objavila pred dobrim mesecem, je pritegnil pozornost sedme sile v Srbiji. Med drugim so se z njo pogovarjali na srbskem portalu Vice. "Senidah - naša nova obsesija," so zapisali pri srbskem portalu NOiZZ in dodali, da premika mere srbskega in balkanskega trap prizorišča. Njena skladba je v Srbiji na vrhu predvajanj glasbenih aplikacij, kot so Deezer, Spotify in iTunes.

In medtem ko s samostojnim projektom prodira zunaj meje, je pred dnevi v ljubljanski Cvetličarni stala na odru kot članica skupine Muff, s katero so predstavili svojo novo EP-ploščo Unity. Nanj so uvrstili šest skladb. LV in Bit sta tisti, ki sta se vmes že usedli v podzavest njihovih sledilcev. Na radijske postaje pa so ob tej priložnosti poslali še (z ritmi reggeatona navdihnjeno) skladbo Ti si ta.

Kot pravi Senidah sama, se je Slađana preprosto zgodila. "Ker sem želela posneti nekaj v tretjem jeziku. Delamo v slovenščini, v angleščini in zakaj ne bi tudi v srbohrvaščini oziroma srbščini? Če me bo prijelo, bom tudi v španščini," je dejala v smehu.

Cel pogovor si lahko preberete spodaj.

Ljubljana ali Beograd?

Ljubljana bo vedno moj dom.

Za vami je promocija nove EP-plošče z Muff, na drugi strani na YouTubu raste iz dneva v dan število ogledov za videospot Slađana. Kot da bi imeli dve življenji. Kako vi doživljate ti dve zgodbi? In koliko jih želite ločevati?

Srečna sem, da se mi dogajajo lepe stvari. Ena se je zgodila pri nas in druga čez mejo, tako da se mi zdi prav, da to ločujem, saj se tam predstavljam kot samostojna izvajalka, tukaj pa v bendu. Veliko je, ampak če imaš rad to, kar delaš, ne vidim nobenih težav, kako to izpeljati, ločeno ali pa tudi ne.

Kako in kdaj se je zgodila Slađana? In kaj skladba napoveduje? Vaš samostojni projekt? Kariero?

Slađana se je zgodila. Ni bilo nobenih načrtov, kaj bi s tem želeli doseči ... Enostavno se je samo zgodilo in zdaj se dogaja "na polno" (smeh). Seveda bom izdala še kakšno skladbo, ki bodo nekako v tem "điru".

Vam je kaj žal, da je niste naložili na svoj kanal YouTube?

Mislim, da mi je kar vseeno, kje je skladba. Pomembno je, da je prišla do ljudi. Da so jo začutili in da smo preskočili vse te meje.

Kaj vam pomenijo ti ogledi? In kaj prinese, recimo, sedem milijonov ogledov?

Meni neko zadovoljstvo, da ljudje res radi poslušajo skladbo.

Običajno izvajalci iz nekdanjih jugoslovanskih držav želijo, da gre njihova glasba v svet – recimo Dubioza Kolektiv itd. Vi ste na neki način ubrali nasprotno smer in se obrnili prav na ta trg. Zakaj?

Ker sem želela posneti nekaj v tretjem jeziku. Delamo v slovenščini, v angleščini in zakaj ne bi tudi v srbohrvaščini oziroma srbščini? Če me bo prijelo, bom tudi v španščini (smeh). Popelje te pa tja, kjer so ljudje, ki razumejo jezik, Dubioza Kolektiv se vedno deluje v bosanskem jeziku in imajo nastope po vsem svetu, ker so Balkanci prav tako povsod (smeh).

Kaj vas je naučila zadnja pot v ZDA? Koliko časa ste preživeli tam? Kaj ste tam pravzaprav počeli, in če ne bi obstajale birokratske ovire, kot je vizum, bi ostali dlje?

Res je, bila sem tam do izteka vizuma, če bi lahko, bi verjetno ostala dlje, ker sem se super počutila, ampak tako je na vsakem dopustu, ker sem si zadnji obisk vzela kot dopust. Snemala nisem nič, sem pa hodila na sestanke in spoznavala ljudi iz glasbenega sveta.

Videli smo vas že na odru Cirkusa in Cvetličarne, ko ste predstavljali Slađano. Toda v družbi Guapo Ganga. Kako gledate na domačo trap sceno? Kdaj ste se sami prvič srečali s trapom?

Veliko sem v družbi fantov, ki poslušajo trap, vendar nikoli nisem slepo sledila trendom. Poslušam, če mi je všeč melodija, pa je lahko to trap ali pop ... Vse, kar mi gre v uho in nekaj premakne v meni, mi postane všeč, in to potem poslušam. Veliko je mladih, ki zdaj poslušajo bolj ali manj trap, ampak mislim, da je ogromno dobre glasbe in se ne smemo omejevati na samo eno zvrst.

Kje je več neprivoščljivosti pri nas - na komercialni ali alternativni sceni? Oziroma: katera te prej sprejme?

Iskreno, ne obremenjujem se s tem. Delam tisto, kar mi je všeč, in me res ne zanima, kdo me sprejme in kdo ne.



Na neki način se zdaj predstavljate v dveh lučeh – bolj komercialno-elegantni podobi z Muff in bolj alternativno-ulični podobi s samostojnim projektom. Koliko se tu podrejate stereotipom oz. predstavam, kakšna naj bi bila pevka v skupini in kakšna naj bi bila izvajalka v trapu?

Ne vem, če je ravno tako. Jaz sem Senidah in sem povsod ista. Odvisno je samo od zgodbe in videospota, ki se posname.

Kaj ste sanjali kot majhna, da boste postali, ko ste prepevali pred ogledalom? Kdo je bil vaš idol?

Nisem imela idola, to je prišlo samo od sebe. Prepevala sem skladbe vseh. Bebi Dol mi je bila nekaj časa ljuba, ko je bila na Evroviziji in potem sem prepevala celo leto "Brazil, Španija, Kolumbija ..." (Smeh). Ogromno ljudi sem poslušala, nikoli si nisem mislila, da bom to, kar sem danes. To je bil bolj konjiček, kot si že rekla "pred ogledalom" (smeh).

Po kom se zgledujete zdaj?

Po sami sebi. Vidim, česa sem sposobna, in se ne podcenjujem več.

Kako se je vaš ustvarjalni proces z leti spremenil – če pogledate samo ustvarjanje s skupino Muff. Čutite z leti večji pritisk, da hitro izdajate nove albume, EP-plošče?

Se mi zdi, da je z leti vse veliko lažje. S fanti smo se dodobra spoznali, vedo, kaj je meni všeč, in jaz vem, kaj je njim. In sklepamo kompromise. Nove skladbe so potrebne, niso pa spet tako nujne. Ko začutiš, da imaš kaj povedati, lahko narediš veliko, če pa tega ni in ni navdiha, pa tudi ni nič narobe. Živiš dalje in si nabiraš nove izkušnje. Iz tega potem nastanejo velike stvari.

V pogovoru za Val 202 ste dejali, da z Muff vedno iščete nove zvoke, glasbo. Ko poslušamo Pele, La La in Giselle, se poraja vprašanje: kaj vas tako vleče h glasbi poznih 80. let, začetku 90. let prejšnjega stoletja?

Takrat sem spoznala glasbo, ko sem bila še najstnica. Takrat jo začutiš drugače kot v vrtcu, ko plešeš "pralni stroj" - koreografijo (smeh). To mi je domače, se danes poslušam tako glasbo in na vseh naših "zasebnih žurih" se predvaja ta r'n'b, hiphop iz 90. let prejšnjega stoletja. Tudi družba je še iz teh časov in se mi zdi, da nas ta muzika skupaj drži in poveže še bolj.

Najljubši album od TLC?

Ne poznam čisto vseh, ampak skladbe, kot so Creep, Red Light Special ... Všeč mi je ta zvok, kot recimo Adina Howar Freak Like Me, skupina Total, Salt-N-Pepa, Snoop s tem 'west coast' zvokom ... Sama pozitiva in ljubezen (smeh).

Zakaj Giselle (gre za novo skladbo na EP-ju Muff op. a.)? Kdo je Giselle?

Recimo, da je Giselle neka slovenska različica Slađane (smeh). Vsi poznamo vsaj eno Giselle. Ko odpremo svoj Instagram, je tam, so tam ...

Kam v to sliko pade reggaeton, ki ga lahko zasledimo v aktualnem singlu Ti si ta? Zakaj zdaj, ko po njem posegajo vsi?

Prav tako je to glasba, ki sem jo poslušala kot najstnica, od Seana Paula, Daddyja Yankeeja, Kevina Littla ... Vse bomo mešali, dokler bomo lahko, dokler se bomo lahko ukvarjali z glasbo. Hitro postane dolgočasno, zato se čim več sprehajamo od žanra do žanra, združujemo, ker smo tako tudi vajeni ... Najbolje je ustvarjati muziko neobremenjeno, če ne, je to samo še 'biznis'.

Slišite večkrat svojo glasbo na radijskih postajah ali med kakšnimi oglasnimi bloki po televiziji?

Odvisno od obdobja. Včasih gledam televizijo malo več in radijske postaje malo manj in obratno ... Mislim, da nas je povsod dovolj.

Kateri je vaš najljubši verz iz zadnjih skladb, ki ste jih posneli z Muff?

Ne znam odgovoriti na to vprašanje. "Songs are my babies." (pesmi so moji otroci) In vsaka mi da nekaj drugačnega, za vsako situacijo se najde nekaj, kar mi pride prav.

In za konec, kako bi dopolnila stavek: Trenutno je življenje ...?

Sladko.

Klavdija Kopina