Otroci v boj proti podnebnim spremembam: na ledeniku postavili ogromno razglednico

Akcija na švicarskem ledeniku Aletsch

17. november 2018 ob 17:09

Bern - MMC RTV SLO

Na švicarskem ledeniku so iz 125 tisoč otroških risb sestavili največjo razglednico na svetu, katere namen je ozaveščanje o podnebnih spremembah.

Razglednico, ki meri 2500 kvadratnih metrov, so organizatorji akcije postavili na švicarskem ledeniku Aletsch, ki se zaradi globalnega segrevanja pospešeno krči – največji ledenik v Alpah vsako leto izgubi 12 metrov ledu, od leta 1870 pa se je skrčil že za 3 kilometre.

Ogromna razglednica je postavljena na 3400 metrih nadmorske višine, sestavljajo pa jo risbe in sporočila otrok z vseh koncev sveta.

Namen celotne akcije je spodbuditi mlade, da se vključijo v reševanje okoljskih problemov. Iz ptičje perspektive je z razglednice moč razbrati sporočila, kot so "mi smo prihodnost, dajte nam možnost" in "ustavimo globalno segrevanje."

Sporočilo #1.5 C, ki stoji na sredi mozaika iz risb, se nanaša na nedavno poročilo Združenih narodov, v katerem so strokovnjaki mednarodno skupnost pozvali k ukrepom, ki bi dvig povprečne temperature na Zemljinem površju zadržal pod 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo.

"Če želimo doseči zastavljene cilje, bodo morali imeti pri tem ključno vlogo otroci in mladi, saj bodo ravno oni trpeli zaradi posledic podnebnih sprememb in predstavljali gonilno silo pri izboljševanju razmer," so ob dogodku povedali organizatorji.

M. Z.