Paris Hilton je izgubila svoj zaročni prstan

Prstan je vreden dva milijona dolarjev

24. marec 2018 ob 18:03

Miami - MMC RTV SLO

Zabavna noč v eni izmed elitnih ameriških diskotek se je za hotelsko dedinjo Paris Hilton končala ob nenavadnem spoznanju. Med divjim plesom s prijatelji in zaročencem je namreč izgubila zaročni prstan, vreden dva milijona dolarjev.

Ogromen 20-karatni diamantni prstan, ki ji ga je ob zaroki podaril njen zaročenec Chris Zylka, je Paris izgubila med plesom. Varnostnike je o izgubi prstana obvestil zaročenec, ki je bil, po pisanju ameriških medijev, izjemno miren. Medtem ko so varnostniki in drugi obiskovalci diskoteke iskali prstan, je Paris neutrudno jokala.

Ena izmed prič je ob incidentu povedala: "Paris je plesala in z rokami mahala po zraku. Naslednji trenutek je prstan odfrčal z njenega prsta. Ko je to ugotovila, je postala zelo panična, nemirna in prestrašena. Varnostniki in preostali obiskovalci diskoteke so prstan začeli iskati. Plazili so po tleh in preverjali, ali je prstan morda pod katero izmed miz."

Prstan so naposled našli v vedru z ledom na eni izmed miz na drugi strani diskoteke, Paris pa je ob dobri novici vidno odleglo.

Zaročila se je pred kamero in fotoaparati

Hotelska dedinja in nekdanja resničnostna zvezdnica Paris Hilton se je zaročila na smučišču v Aspnu. Pred kamero in fotoaparati ji je igralec Cris Zylko na prstanec nataknil dva milijona dolarjev vreden prstan z diamantom, ki ga je izdelal zlatar Michael Greene.

Pred Chrisom je bila že dvakrat zaročena - s Parisom Latsisom leta 2005 ter z Jasonom Shawom leta 2002, med njene nekdanje partnerje pa sodijo Benji Madden, Nick Carter, Leonardo DiCaprio in Oscar De la Hoya. V kratke romance naj bi se zapletla tudi s Cristianom Ronaldom, Jaredom Letom, 50 Centom, Kid Rockom, Andyjem Roddickom, Valom Kilmerjem, Fredom Durstom, Jackom Osbournom in drugimi.

K. Ši.