Platno za DB11

Aston martin DB11

16. oktober 2017 ob 14:34

Gaydon - MMC RTV SLO

DB11 volante je opremljen s platneno streho, ki se popolnoma skrije v 14 sekundah. V Nemčiji bo treba zanj odšteti najmanj 199 tisočakov.

Glavna novost modela volante v primerjavi s kupejem DB11, iz katerega izhaja, je zložljiva platnena streha. Slednji so Aston Martinovi inženirji posvetili največ pozornosti, in sicer z nizom testov LCD (Life Cycle Durability), s katerimi so preizkusili njeno vzdržljivost in zanesljivost. Opravili so 100 tisoč testnih ciklov ter v enem mesecu simulirali 10 let uporabe.

Dovolj je 14 sekund

Platnena streha novega DB11 volante je izdelano iz osmih slojev blaga. Upravljati jo je mogoče tudi med vožnjo do hitrosti 50 kilometrov na uro. Z električnim pogonom se zloži in skrije v poseben prostor v prtljažniku v 14 sekundah, medtem ko za dvig potrebuje dve sekundi več. Z novim mehanizmom streha zasede 20 odstotkov manj prostora kot pri modelu DB9 volante ter tehta 26 kilogramov manj.

Zaradi odsotnosti zadnjega stekla ter strehe v obliki kapljice je DB11 volante na pogled manj vpadljiv od kupejevske izvedbe, pri čemer pa mu možnost izbire strehe v bordo, črni ali sivi barvi zagotavlja nesporno eleganco.

Kot pravi športnik

Pod sprednjim pokrovom se skriva štirilitrski V8, ki z dvema turbinama razvije 375 kilovatov (510 KM) in je združen s samodejnim, osemstopenjskim menjalnikom. To mu, kljub nezanemarljivi masi 1.870 kilogramov omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 4,1 sekunde in nič manj kot 300 kilometrov na uro končne hitrosti.

Bogata serijska oprema vključuje zadnji diferencial z omejenim zdrsom, 20-palčna lahka platišča, kamero za 360-stopinjski pogled okoli vozila ter prvič tudi pritrdišča isofix za otroška sedeža v drugi vrsti.

Martin Macarol