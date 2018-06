Porsche z nakupom 10-odstotnega deleža v sodelovanje s podjetjem Rimac Automobili

Partnerstvo za nove uspehe

21. junij 2018 ob 13:31

Sveta Nedelja/Suttgart - MMC RTV SLO

Porsche bo kupil 10-odstotni delež hrvaškega podjetja Rimac Automobili, od katerega si obeta tesno sodelovanje pri razvoju tehnologije za elektromobilnost.

Porsche bo do leta 2022 porabil šest milijard evrov za razvoj hibridnih in popolnoma električnih modelov. Prihodnje leto bo na trg poslal svoj prvi popolnoma električni model, imenovan taycan, kasneje pa bomo med drugim lahko videli tudi priključno hibridno različico modela 911.

V tem pogledu ne preseneča nakup deleža hrvaškega podjetja, ki ga je leta 2009 ustanovil Mate Rimac. Le-to trenutno zaposluje 400 delavcev, v manj kot desetih letih pa je postalo eden glavnih dobaviteljev elektromotorjev, prenosov in baterij za velike proizvajalce. Porsche je objavil, da bodo kupili 10-odstotni delež podjetja Rimac Automobili ter v prihodnjih mesecih začeli z njim tesneje sodelovati.

Rimac se je svetu predstavil z električnima superšportnikoma concept_one in concept_two, ki zmoreta več kot tisoč oziroma dva tisoč "konjev" ter do stotice potrebujeta le dve sekundi. A ta izjemna avtomobila sta le dokaz, česa so v Sveti Nedelji sposobni, saj glavni del dohodkov ustvarijo s prodajo delov za električna vozila za priznane proizvajalce, kot so denimo Aston Martin, Koenigsegg in W motors.

Porsche si torej od sodelovanja obeta dostop do Rimačevega znanja, ta pa bo s tem še dodatno utrdil položaj dobavitelja na področju električnih pogonskih sklopov, povezljivosti in naprednih asistenčnih sistemov.

Partnerstvo s Porschejem bi lahko kasneje privedlo do sodelovanje tudi z drugimi znamkami skupine Volkswagen. Zato bo zanimivo videti, kako bo le-to vplivalo na sodelovanje hrvaškega podjetja s Porschejevimi tekmeci, denimo s podjetjem Automobili Pininfarina, ki mu bodo v Sveti Nedelji pomagali pri razvoju električnega hiperšportnika in palete luksuznih električnih športnih terencev.

Martin Macarol