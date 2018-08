Pred pol stoletja so se v kletni sobici prvič sešli Led Zeppelin

Ena najvplivnejših zasedb

12. avgust 2018 ob 09:00

London - MMC RTV SLO, STA

Mineva natanko pol stoletja, odkar so se na prvi skupni vaji zbrali glasbeniki in ustanovili Led Zeppelin, eno najvplivnejših zasedb v glasbeni zgodovini.

Na londonski ulici Gerrard se je 12. avgusta 1968 začela pisati zgodovina, v kletni sobi so se namreč prvič zbrali kitarist Jimmy Page, pevec Robert Plant, basist in klaviaturist John Paul Jones ter bobnar John Bonham.

Jones se je v intervjuju leta 1990 spominjal, da je bila sobica za vadbeni prostor zelo majhna. Sprva niso vedeli, kaj naj zaigrajo, na to pa so se spomnili skladbe Train Kept a Rollin zasedbe Yardbirds, katere član je bil Page, in jo zaigrali. "Soba je preprosto eksplodirala," je dodal Jones.

Skupina je sprva nastopala pod imenom The New Yardbirds, pozneje pa so se preimenovali v Led Zeppelin in podpisali pogodbo z založno Atlantic Records, ki jim je omogočala precej umetniške svobode.

Album, ki je zaznamoval zgodovino rocka

Leto po njihovem prvem srečanju je izšel njihov prvi album, naslovljen preprosto Led Zeppelin. Čeprav je bila skupina sprva pri kritikih precej nepriljubljena, je že s prvim albumom dosegla velik komercialni uspeh, s četrtim albumom, Led Zeppelin IV, na katerem je legendarna pesem Stairway to Heaven, pa se je vpisala v zgodovino rocka. Album se je uvrstil na lestvico najbolj prodajanih albumov, na seznam najboljših plošč vseh časov pa so ga uvrstili tudi kritiki.

Na albumu so nekatere najbolj znane pesmi Led Zeppelinov, kot so Black Dog, Rock and Roll, Going to California in Stairway to Heaven. Med njihove uspešnice sodijo še Babe I'm Gonna Leave You, Dazed and Confused, Communication Breakdown, Whole Lotta Love, The Song Remains the Same in Kashmir.

Led Zeppelin so se v glasbeno zgodovino zapisali kot ena najvplivnejših zasedb, ki je s svojimi raznolikimi glasbenimi vplivi, kot so blues, psihadelija in folk glasba, odločilno prispevala k razvoju hard rocka.

Večino glasbe je napisal Page, za tekstovni del pa je poskrbel Plant. Po Bonhamovi smrti leta 1980 je skupina uradno prenehala delovati, a se je pozneje še nekajkrat sestala.

Sa. J.